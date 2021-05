Nayib Bukele asegura que expresidente del congreso salvadoreño huyó a Honduras

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró, a través de un tuit, que el expresidente del Congreso Nacional, Norman Quijano, acusado de negociar con las pandillas y fraude electoral, huyó a Honduras.





Horas antes de ser destituido de su cargo como Fiscal de la República por la nueva Asamblea Legislativa a fin a Bukele, Raúl Melara, anunció que se había presentado, ante el Juzgado de San Salvador, un requerimiento contra el excongresista por los delitos de agrupaciones Ilícitas y fraude electoral.

Tras el anuncio de la fiscalía, Quijano reaccionó en Twitter y dijo que estaba fuera del país, debido a un compromiso familiar. "Me encuentro fuera del país, atendiendo un compromiso familiar, tengo previsto regresar al país en un par de días. Me he enterado que el fiscal presentó un requerimiento en mi contra, que tiene a su base acusaciones falsas", escribió.





Mientras la Corte declaraba inconstitucional que los nuevos diputados destituyeran a los magistrados, Bukele ironizó con el hecho en un tuit, donde al mismo tiempo reveló que Quijano huyó a Honduras.



"Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar. Ah no, ya recordé que huyó a Honduras", escribió.

Barrida

El nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión este sábado y destituyó a jueces enfrentados con el gobernante y al fiscal general, en una decisión considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder.

El Parlamento retiró del cargo a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones.



La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias "arbitrarias".