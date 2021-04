Cuatro muertos tras accidente de avioneta en Arkansas  

ARKANSAS, ESTADOS UNIDOS.-Cuatro personas murieron tras accidentarse una avioneta en el oeste de Arkansas, dijeron las autoridades el domingo.



La Piper PA-46 monomotor con cuatro personas a bordo partió el viernes del aeropuerto de Muskogee, Oklahoma, rumbo a Williston, en el norte de Florida, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

LEA: FDA analizará efectividad de medicamentos contra el cáncer



La FAA perdió el contacto por radar con la aeronave a unos 160 kilómetros (100 millas) al noroeste de Little Rock alrededor de las 5 de la tarde del viernes, cuando testigos informaron haber escuchado un avión en peligro y el sonido de un accidente, informó KARK-TV en Little Rock.



Bill Gilkey, jefe de policía del condado Yell, dijo que los restos del avión fueron localizados alrededor de las 11 de la mañana del sábado y que no hubo supervivientes.