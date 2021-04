Grecia suspende cuarentena anticovid para residentes de la UE y otros cinco países  

ATENAS, GRECIA.- La aviación civil griega anunció este lunes que levantaba la cuarentena obligatoria de siete días, en vigor hasta ahora en Grecia, para los viajeros "residentes permanentes de los países miembros de la Unión Europea, el espacio Schengen, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Serbia y Emiratos Árabes Unidos".



Esta suspensión de la cuarentena se aplica a los vuelos con "viajeros que hayan recibido las dos dosis de la vacuna" o para los que "sean negativos al virus y dispongan de un test negativo de detección del coronavirus, de menos de 72 horas", precisó un comunicado de la aviación civil griega.



La cuarentena se levantará a partir de este lunes pero la normativa y las "restricciones para vuelos interiores o internacionales seguirán en vigor hasta el 26 de abril", precisó un responsable de la aviación civil.



Grecia, con casi 11 millones de habitantes, se prepara para iniciar su temporada turística a mediados de mayo, pero desde hace unas semanas los contagios del virus se han disparado, y se han llegado a reportar más de 1,500 casos diarios.



Además de la cuarentena de siete días hasta ahora obligatoria, los viajeros que llegan a Grecia deben presentar un test negativo al covid-19 de menos de 72 horas.



Sin embargo, estas obligaciones no rigen para los turistas israelíes vacunados, a raíz de un acuerdo bilateral.



Los habitantes de Grecia siguen sometidos a un confinamiento estricto, y los desplazamientos entre regiones sólo están autorizados si son por razones "esenciales".



El país, confinado desde el 7 de noviembre, empezó a suavizar progresivamente las restricciones a principios de abril, con la reapertura de comercios no esenciales. En cambio, las escuelas continúan cerradas, pero no lo liceos, que reabrieron la semana pasada.

