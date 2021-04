¿Por qué es importante para hispanos nombramiento de Robert Santos como director del Censo?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Joe Biden nombró este miércoles al presidente de la Asociación Estadounidense de Estadística, Robert Santos, para dirigir la Oficina del Censo de Estados Unidos.



Robert Santos, que es mexicano-estadounidense, se convierte en la primera persona de color en servir como director permanente de la Oficina del Censo, la agencia de estadísticas más grande del país. Santos hasta ayer era vicepresidente y metodólogo jefe del Urban Institute.



El nativo de San Antonio es un experto en muestreo de encuestas. Tiene 40 años de experiencia en diseño de encuestas e investigación de políticas y ciencias sociales.

En un discurso de 2019, Santos relató cómo la historia de su familia es similar a la muchos hispanos. Sus abuelos de habla hispana venían de México, pero en su generación solo se hablaba inglés.



"Es esta pérdida de lenguaje lo que me lleva a un conflicto personal en mi viaje de identidad: ¿Cómo podría llamarme latino o mexicano-estadounidense si soy un hablante monolingüe de inglés?", se cuestionó Santos. "Bueno, ¿adivinen qué? No era el único que hablaba inglés monolingüe entonces, y la situación es más pronunciada ahora".

¿Por qué es importante su nombramiento?

La importancia del cargo radica permite volver visibles a las comunidades, entre ellas a los latinos, y sus necesidades. El censo -que se hace cada 10 años- permite conocer cuan diversa es la población en Estados Unidos, y de esos números se determina que tan representadas están las comunidades en el Congreso y cuanto dinero federal se le asigna a cada Estado.

"Que Santos asuma el cargo es muy importante", dijo a Noticias Telemundo la experta Paola Ramos. El censo es de las mejores herramientas que tiene la comunidad hispana para justificar que existimos, lo grande que somos y que nos merecemos ese poder".



"Históricamente los latinos no hemos sido contados en el censo, uno de cada tres latinos vive en vecindarios que no son tomados en cuenta. Tener a una persona como Santos en ese cargo significa que él nos va a ver, que él va a estar pendiente de cosas que la administración de Trump no estaba pendiente", aseguró.

"En el gobierno de Trump, durante el censo se trató de conseguir el estatus migratorio de los hispanos y eso es algo que ningún otro gobierno ha hecho, eso significa que muchos inmigrantes no entraron en el censo por temor a ser deportados".