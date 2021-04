Experto justifica que Floyd fuera presionado contra el piso por la policía  

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, ha dicho que Floyd murió debido a su uso ilegal de drogas y problemas médicos subyacentes, no porque Chauvin le apoyó una rodilla en el cuello.

MINNEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.-La defensa de un expolicía acusado de la muerte de George Floyd argumentó el martes a favor del agente y llamó a declarar a un experto en el uso de la fuerza que justificó que Derek Chauvin presionara el cuello de Floyd contra el piso, y afirmó que las cosas podrían haber salido mejor si el hombre negro hubiera “descansado cómodamente” sobre el pavimento.



Barry Brodd, expolicía de Santa Rosa, California, defendió con firmeza las acciones de Chauvin en el juicio por asesinato, incluso cuando un fiscal le interrogó con dureza y expresó su incredulidad por el empleo de la expresión “descansar cómodamente”.



“Es fácil sentarse y juzgar (...) la conducta de un agente”, declaró Brodd. “Es más un desafío ponerse en el lugar de los agentes al intentar hacer una valoración en función de lo que sienten, lo que perciben, el miedo que tienen, y entonces tomar una decisión”.



Dijo que no creía que Chauvin y los otros agentes emplearan una fuerza letal cuando mantuvieron a Floyd boca abajo, con las manos esposadas a la espalda y la rodilla de Chauvin en el cuello o la zona del cuello durante lo que la fiscalía describió como 9 minutos y medio.

VEA: George Floyd: 8 minutos de agonía que se convirtieron en intensas protestas



Varios oficiales destacados de la policía de Minneapolis, incluido el jefe de policía, han declarado que Chauvin empleó una fuerza excesiva e incumplió su entrenamiento. Varios expertos médicos llamados por la fiscalía han dicho que Floyd murió por falta de oxígeno debido a cómo se le sujetó.



La cuestión de qué fuerza es razonable es importante: los policías están autorizados hasta cierto punto a emplear una fuerza letal cuando alguien pone en peligro al agente o a otras personas. Una cuestión clave del juicio, según expertos legales, será determinar si las acciones de Chauvin eran razonables en ese caso concreto.



Brodd también pareció defender lo que los testigos de la fiscalía han descrito como una extendida creencia errónea: la idea de que si alguien puede hablar, puede respirar.



Chauvin, un hombre blanco de 45 años, está acusado de asesinato y homicidio en la muerte de Floyd el pasado mayo, tras su detención como sospechoso de haber dado un billete falso de 20 dólares en un mercado del vecindario.



El abogado de Chauvin, Eric Nelson, ha dicho que Floyd murió debido a su uso ilegal de drogas y problemas médicos subyacentes, no porque Chauvin le apoyó una rodilla en el cuello.



Momentos después de que la fiscalía concluyó su presentación, luego de 11 días de testimonios y una montaña de evidencia en video, la defensa llamó a su primer testigo: un policía retirado de Minneapolis que declaró sobre un incidente del 6 de mayo del 2019 en el que Floyd fue arrestado.

ADEMÁS: ¿Cómo fueron los últimos 30 minutos de George Floyd?



Scott Creighton dijo que sacó su pistola cuando Floyd, pasajero en un vehículo, no obedeció órdenes de mostrar sus manos. Nelson mostró video de una cámara corporal que mostró a Creighton acercándose al lado del pasajero, desenfundando su arma y sacando a Floyd del coche.



El abogado de Chauvin hizo dos veces preguntas dirigidas a poner al jurado a pensar sobre el uso de drogas por Floyd, pero Creighton dijo que no vio a Floyd tomar nada.



Otro testigo que respondió a ese incidente, la paramédico retirada Michelle Moseng, declaró que Floyd le dijo que había consumido múltiples opiáceos cada 20 minutos.



“Le pregunté por qué y me dijo que porque era un adicto”, dijo Moseng, que además describió la conducta de Floyd como “agitada”, antes que el juez anulase ese comentario del informe judicial.



Moseng dijo además que recomendó que Floyd fuese hospitalizado sobre la base de su hipertensión, que ella midió en 216 sobre 160, pero que éste se resistió.



En su contrainterrogatorio, el fiscal Erin Eldridge consiguió que Moseng declarase que los índices de respiración, pulso, ritmo cardiaco y electrocardiograma eran normales. Eldridge dijo que Floyd fue hospitalizado y dado de alta dos horas después.