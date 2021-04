Ratifican retiro de candidato acusado de violación en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El Instituto Nacional Electoral de México (INE) ratificó la retirada de la candidatura a gobernador de Guerrero del oficialista Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de presuntas violaciones y estuvo en el centro de polémica en los últimos días tras amenazar a las autoridades electorales.



En una ajustada votación de seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE confirmó el martes su decisión del mes pasado de retirar el registro de la candidatura de Salgado Macedonio a la gobernación del estado sureño por no entregar su reporte de gastos de precampaña.



La reevaluación se produjo a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la semana pasada ordenó la revisión de la medida en respuesta a la impugnación que presentó el político, que ha sido respaldado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



Durante el debate, que se extendió por más de tres horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió a las críticas de López Obrador y de otros políticos asegurando que el organismo electoral “no está contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quién diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley sea quien sea. El INE está con la Constitución”.



Asimismo, Córdova descartó que el INE vaya a ceder a presiones: “A estas consejeras y a estos consejeros electorales nadie los va amedrentar ni si quiera con amenazas directas y abiertamente ilegales”.

LEA: Las diez fechas clave de los mandatos de Fidel y Raúl Castro en Cuba



Fuera de la sede del organismo en Ciudad de México y ante decenas de seguidores, Salgado Macedonio anunció que impugnará la “arbitraria decisión” ante el TEPJF. En abierto reto a las autoridades electorales, el político dijo que “su tiempo está contado (…) el INE se tiene que ir”, a lo que sus seguidores respondieron “el INE va a caer”.



Por su parte, el líder del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, indicó que su organización va a “redoblar los esfuerzos de movilización pacífica" para seguir impulsado el proyecto político de López Obrador y confirmó que sus abogados impugnarán una decisión que calificó de “atraco”. “Queda al descubierto la farsa que han montado”, sostuvo el dirigente.



La decisión del INE se produce tras una serie de protestas en los últimos días encabezadas por Salgado Macedonio y otros miembros de Morena ante las sedes del INE y el TEPJF, reclamando justicia para su caso y amenazando con que “si no estamos en la boleta, no hay elecciones”.



El popular político, que ha sido senador, diputado y alcalde del turístico puerto de Acapulco, advirtió esta semana que si no se validaba su candidatura iría a buscar a los consejeros del INE y divulgaría el domicilio del presidente del organismo. Estas afirmaciones desataron numerosas críticas, incluidas las de López Obrador, quien cuestionó que se use la violencia como forma de hacer política pero afirmó que “crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude”.



La controversia por la candidatura de Salgado Macedonio se da a menos de dos meses de unos comicios generales en los que se elegirá a los miembros de la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales, 15 gobernaciones y miles de cargos locales. La votación del 6 de junio será clave para las aspiraciones de López Obrador de asegurarse la mayoría en el Congreso y las gobernaciones para seguir gobernando con comodidad en los tres años restantes de su período.



Salgado Macedonio, conocido como el “Toro”, no está imputado y tiene dos denuncias formales ante la Fiscalía por violación. El político ha rechazado reiteradamente las acusaciones de violencia sexual contra mujeres y ha atribuido los señalamientos a un “linchamiento político y mediático sin precedente alguno en la historia de México”.



Coincidiendo con el Día de la Mujer, a principios de marzo López Obrador enfrentó protestas por su negativa a distanciarse del candidato a gobernador. El mandatario atribuyó los ataques contra Salgado Macedonio a una manipulación de la oposición conservadora y de los enemigos de su proyecto político.