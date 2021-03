Hong Kong pausa uso de vacuna de Pfizer por empaque

HONG KONG, CHINA. — Hong Kong suspendió el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer/BioNTech, luego de que su distribuidor Fosun le informó que un lote tenía tapas defectuosas.



La suspensión fue inmediata mientras la farmacéutica china Fosun Pharma y BioNTech —la compañía alemana que creó la vacuna en sociedad con la estadounidense Pfizer— investigan el problema, de acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno de Hong Kong.

BioNTech y Fosun Pharma no han encontrado ninguna razón para creer que el producto es peligroso, según el comunicado. Sin embargo, las inoculaciones con esa vacuna serán suspendidas como precaución.



Las tapas defectuosas fueron halladas en las vacunas del lote número 210202. Un lote adicional, el 210104, tampoco será utilizado.



Macao también informó el miércoles que sus residentes no recibirían las vacunas de Pfizer del lote afectado.



Todos los centros comunitarios de Hong Kong que estaban administrando la vacuna de Pfizer han suspendido las inoculaciones, y los residentes que ya tenían su cita programada para el miércoles no deben acudir a los centros, señaló el gobierno.



La suspensión del uso de la vacuna de Pfizer significa que la única vacuna que el territorio ofrecerá ahora a sus residentes es la que fue desarrollada por la empresa china Sinovac. Son las únicas dos vacunas ofrecidas a los residentes de Hong Kong.

