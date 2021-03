VÍDEO: Dos migrantes se ahogan al intentar cruzar de EEUU a México por el Río Bravo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Gritaban todo lo que podían" dijo con profunda tristeza, Jesús Vargas, un pescador que nació junto al Río Bravo -entre la frontera sur de Estados Unidos y México- al recordar como varios migrantes centroamericanos fallecieron ahogados el pasado 16 de marzo.

La terrible escena comenzó cuando Vargas, al salir del trabajo, vio una camioneta Astro Van que era perseguida por las autoridades estadounidenses. Por lo que, decidió seguir la persecución hasta observar cómo diez migrantes salieron del vehículo y se tiraron al Río Bravo para llegar a México y evitar ser detenidos. Sin embargo, no todos lograron cruzar.

"Dos o tres se regresaron, dos se la hicieron para el otro lado y se quedaron tres mujeres y un chamaquito”, relató el pescador a la cadena Telemundo.



Asimismo, detalló que los migrantes gritaban sin cesar ante la mirada de los agentes fronterizos de Estados Unidos, quienes no hicieron nada para rescatarlos de las aguas.

Vargas, preguntó a las autoridades el porqué de su indiferencia con la trágica escena, puesto que las personas corrían el riesgo de ahogarse. La respuesta de las autoridades fue que los migrantes "ya estaban casi al cruzar del otro lado", así que, "no tenían permiso de meterse al agua".

"¿Salvavidas?"

Durante la grabación, se escucha cómo el pescador pregunta a gritos: "¿No tienes chalecos salvavidas, nada? ¡Están ahogando a estos tipos! Esa chica ya no salió".

En el momento, el testigo se percató que un niño trataba de salir de las aguas y, decidió dejar de filmar para acudir a su auxilio.

"Le traté de llamar la atención, ya vio para este lado y le aventé un reel de pescar. Sacó su mano, pescó el hilo y ya fue la forma en la que me lo traje para la orilla del río”, recordó Jesús.

No obstante, lejos de ayudar a salvarle la vida, los patrulleros le pidieron al menor que se volteara para arrestarlo.

"Esa no es la forma" le dijo Vargas al oficial. "Lléveselo al hospital, él tuvo que tomar el agua del río, se va a enfermar el chamaquito. Yo me enojé con el oficial y pues no, eh. Ya no supe", dijo el pescador.

Comunicado

Por su parte, la Patrulla Fronteriza del sector de Laredo, Texas, confirmó en su cuenta de Facebook que "dos personas sucumbieron a las peligrosas del Río Grande y murieron".

Y agregaron que "algunos de los individuos entraon al río y con seguridad llegaron a las orillas del río mexicano. Un individuo fue rescatado por un pescador local y recibieron primeros auxilios por agentes (...). El incidente sigue bajo investigación".

