Elecciones anticipadas en Madrid provoca sacudida política en España

MADRID, ESPAÑA.- La presidenta de Madrid y figura conservadora ascendente, Isabel Díaz Ayuso, dimitió inesperadamente este miércoles y convocó elecciones regionales para el 4 de mayo, una sacudida para la centroderecha en España y el mapa político del país.



En una jornada de alto voltaje político, la política del Partido Popular (PP, derecha) decidió sorpresivamente disolver su gobierno de coalición con el partido de centroderecha Ciudadanos y convocar elecciones en la región más rica y la tercera más poblada de España.

En una declaración televisada, Díaz Ayuso alegó que su decisión la tomó ante la "inestabilidad institucional" generada por Ciudadanos, que horas antes había puesto fin a uno de los otros tres gobiernos de la coalición de centroderecha, en Murcia.



En esa región del sureste español, el Partido Socialista, que gobierna a nivel nacional de la mano de Pedro Sánchez, había presentado horas antes una moción de censura, que saldrá adelante con el apoyo de Ciudadanos.



Todo un viraje político para este último partido, una formación liberal que se presentó inicialmente como bisagra entre derecha e izquierda, pero que en los últimos años se había escorado a la derecha y se alió con el PP para gobernar en Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León.

Complot

En su comparecencia, la presidenta madrileña evocó la posibilidad de que si no convocaba elecciones, el PSOE de Pedro Sánchez, y Ciudadanos hubieran intentado una moción de censura para sacarla del poder y "causar el desastre de la Comunidad de Madrid".



Efectivamente, los socialistas y el partido de izquierda Más Madrid presentaron sendas mociones de censura este miércoles para intentar paralizar la convocatoria electoral, pero todavía estaba en el aire si lograrán torpedear la iniciativa de Díaz Ayuso.



Según la normativa, no se puede disolver el Parlamento si hay mociones de censura en marcha.

Medidas menos restrictivas

"Madrid necesita un gobierno estable", dijo Díaz Ayuso, luego del golpe que ha significado para la región la pandemia del coronavirus y su impacto económico.



Madrid, con 6,8 millones de habitantes, ha registrado un 20% de las casi 72,000 muertes que ha dejado el covid-19 en España.



La tasa de contagios, que ha bajado significativamente en las últimas semanas en toda España, sigue siendo elevada en Madrid, donde Díaz Ayuso ha resistido siempre aplicar las restricciones más duras para no asfixiar a la economía.



Después de que en primavera del año pasado se terminara el confinamiento que permitió reducir los contagios de la primera ola de la pandemia, los bares, restaurantes y teatros de Madrid se han mantenido abiertos, a diferencia de otras regiones del país, si bien con horarios y aforos reducidos.

De hecho, Díaz Ayuso, de 42 años, se ha hecho una cara conocida por su oposición frontal durante la pandemia frente al gobierno de Sánchez.

Elegir "entre socialismo o la libertad"

"No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe", dijo Díaz Ayuso, quien asumió la presidencia madrileña en mayo de 2019 cuando no tenía mayor experiencia política.



"Hoy disfrutamos una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España. Esta forma de vivir a la madrileña es única", lanzó. "Quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad", agregó.



Mientras el terremoto político remecía Madrid y Murcia, en Castilla y León el Partido Socialista anunció también una moción de censura, pero Ciudadanos dijo no apoyarla, por lo que en principio no saldría adelante y la coalición de centroderecha se mantendrá en el poder.

El partido de extrema derecha, Vox, tercera fuerza del país en pleno ascenso y que dio su apoyo para que llegaran al poder PP y Ciudadanos en Madrid, Murcia y Andalucía, celebró el adelanto de elecciones en la capital, pero lo pidió también en Andalucía, "para evitar el asalto de la izquierda a las instituciones".