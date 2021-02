Juez federal suspende moratoria de 100 días sin deportaciones de Biden

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.-Un juez federal de Estados Unidos prohibió indefinidamente el martes en la noche que el gobierno del presidente Joe Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones.



El juez federal de distrito Drew Tipton emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, que alegó que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el estado.



Biden propuso la moratoria de 100 a las deportaciones durante la campaña electoral, como parte de una revisión más amplia de las políticas migratorias y un intento de revertir las prioridades del expresidente Donald Trump. Biden ha propuesto un proyecto de ley migratoria integral que permitiría la regularización de los aproximadamente 11 millones de personas que se estima viven en el país sin los permisos necesarios. Además, ordenó otros lineamientos para agentes migratorios y fronterizos.

LEA: Alemania: más controles fronterizos para variantes de virus



Tipton, que fue nominado por Trump, dictaminó el pasado 26 de enero que la moratoria violaba la ley federal sobre procedimientos administrativos y que Estados Unidos no había demostrado por qué estaba justificada. Su orden de restricción temporal expiraba el martes.



El fallo de Tipton no exigía que las deportaciones se reanudasen a su anterior ritmo. Incluso sin moratoria, las agencias migratorias tienen amplia libertad para ejecutar las expulsiones y procesar los casos.



Pero en los días posteriores al fallo, las autoridades deportaron a 15 personas a Jamaica y a cientos más a Centroamérica. El gobierno de Biden ha seguido expulsando a migrantes bajo un proceso separado iniciado por funcionarios de Trump, que invocaron la ley de salud pública por la pandemia del coronavirus.



La batalla legal por el veto a las deportaciones es un temprano indicio de la oposición republicana a las prioridades migratorias de Biden, igual que demócratas y grupos legales en defensa de los migrantes se opusieron a las de su predecesor. Casi cuatro años de la orden de Tipton, Trump firmó un decreto que prohibía viajar al país a personas de siete países de mayoría musulmana, lo que sembró el caos en los aeropuertos. Los grupos legales denunciaron el caso con éxito ante los tribunales para frenar su puesta en marcha.



No estuvo claro de inmediato si el gobierno de Biden recurrirá la última decisión de Tipton. El Departamento de Justicia no intentó suspender su dictamen provisional.