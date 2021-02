Rescatan a miles de tortugas aturdidas por el frío en Texas

El Centro de Convenciones de la localidad comenzó a colaborar el lunes luego de que su vecino, Sea Turtle Inc., no pudo seguir manejando el número de tortugas marinas que le llevaban, y de que sus instalaciones, en su mayoría al aire libre, se quedaron sin electricidad. Foto: AP

SOUTH PADRE ISLAND, ESTADOS UNIDOS.- Residentes de Texas, algunos de los cuales carecen de calefacción o de servicios básicos en sus viviendas debido a una inusual tormenta invernal, han estado rescatando tortugas marinas aturdidas por el frío y las han llevado a un centro de convenciones de una localidad turística del sur del estado.



“Cada 15 minutos o menos llega otra camioneta”, comentó el miércoles Ed Caum, director ejecutivo del Centro de Covenciones de la South Padre Island, a The Associated Press.

Señaló que, en ocasiones, hay gente que lleva una o dos tortugas marinas, a veces más. “Ayer llegaron remolques llenos, que tenían 50, 80, 100” tortugas, añadió.



El Centro de Convenciones de la localidad comenzó a colaborar el lunes luego de que su vecino, Sea Turtle Inc., no pudo seguir manejando el número de tortugas marinas que le llevaban, y de que sus instalaciones, en su mayoría al aire libre, se quedaron sin electricidad. Caum señaló que el centro de convenciones tampoco tuvo energía o agua hasta el miércoles por la mañana.



Comentó que, hasta ahora, se han “recolectado” más de 3,500 tortugas marinas. Dijo que duda en utilizar la palabra “rescatado” debido a que “sabemos que vamos a perder algunas”.



Con otro frente frío aproximándose, Caum dijo que no saben cuándo podrán regresar a las tortugas marinas al agua.

La temperatura en la región era de unos 4 grados Celsius (40 grados Fahrenheit) el miércoles por la tarde. Caum señaló que podrían regresar a las tortugas a las aguas del Golfo de México el sábado, cuando se prevé que la temperatura supere los 15° C (60° F).



Señaló que luego de que la electricidad regresó, han podido subir la temperatura del centro de convenciones a los 15 grados Celsius (60 grados Fahrenheit).

“Estamos tratando de hacer todo lo posible para salvar la mayor cantidad de tortugas que podamos”, añadió.