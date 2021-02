Argentina: Capturan a joven de 19 años que se hizo pasar como médico

CÓRDOBA, ARGENTINA.- Un joven de 19 años que falsificó documentos para hacerse pasar como médico fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, Argentina.



Las autoridades descubrieron al impostor, identificado como Ignacio Nicolás Martín, luego de que le diagnosticó covid-19 a un paciente que tenía otra patología.

"Me hice el test y aparece este chico diciendo que tenía covid-19. Me dijo que por el diagnóstico me tenía que hacer un seguimiento, pero no volvió más. En realidad era otro problema, tenía tapadas las arterias”, contó Daniel González, de 62 años, víctima del falso profesional de la salud.



Tras el caso, las autoridades comenzaron a investigar y al descubrir que falsificó los documentos ordenó su captura en el barrio Los Paraísos de la ciudad de Córdoba, donde vivía junto a su familia.

Durante su captura, al individuo se le encontró un maletín de médico, un bolso del centro de Operaciones de Emergencias (COE), chaquetillas, y una cantidad inusual de medicamentos, muchos de ellos que no son de venta libre. Además se informó que en el patio de su casa había una planta de marihuana.



El joven será acusado de "ejercicio ilegal del arte de curar” y “falsificación de documentos”.



El ministro de Salud, Diego Cardozo, informó que el joven “había manifestado que se había recibido de médico”, pero que las “irregularidades de la documentación falsa” se corroboraron cuando el municipio de Río Cuarto inició el trámite para la firma del contrato.

