Corte de apelaciones de EEUU avala expulsar a niños no acompañados

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Una corte federal de apelaciones falló que el gobierno de Estados Unidos podía reanudar las expulsiones de niños inmigrantes que crucen la frontera sur sin ir acompañados por uno de sus padres.



La suspensión del fallo de una corte de menor instancia, anunciada el viernes por la Corte Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, le permite al gobierno del presidente Joe Biden reanudar las expulsiones emprendidas por el exmandatario Donald Trump, de acuerdo con una política de salud pública en la que se argumentó que era necesario hacerlo debido a la pandemia de covid-19.



La corte de apelaciones emitió la suspensión solicitada por el gobierno de Trump poco después de que un juez federal prohibiera la práctica en noviembre.

Los tres jueces del panel que emitieron la orden del viernes fueron nombrados por Trump, que decretó durante su presidencia nuevas medidas restrictivas a la inmigración. Los jueces son Gregory Katsas, Neomi Rao y Justin Walker.



El gobierno republicano de Trump instituyó las expulsiones a principios de la pandemia, con el argumento de que tenía que restringir los cruces fronterizos para impedir la propagación del virus, aunque autoridades de salud pública dijeron después que el exvicepresidente Mike Pence les afirmó que emitieran una orden que permitiera las expulsiones. Los agentes fronterizos efectuaron más de 180,000 expulsiones tan sólo en los últimos tres meses de 2020.



Las agencias de inmigración han seguido expulsando a la mayoría de las personas que cruzan la frontera —adultos, así como padres e hijos juntos— en los primeros días del gobierno de Biden. El demócrata ha dejado entrever que cancelará otras políticas del gobierno de Trump que restringen la inmigración, pero sus asesores han dicho que les preocupa el permitir que todos los migrantes crucen la frontera de inmediato. Se desconoce si Biden implementará ahora las expulsiones de menores no acompañados.

Se sabe que al menos 8,800 menores fueron expulsados antes de que la corte federal emitiera la orden. Entre ellos había niños incluso de 9 años a los que se negó la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones previstas en la ley de Estados Unidos. Muchos niños, incluidos algunos bebés con sus padres, fueron detenidos en hoteles en estados fronterizos antes de subirlos a vuelos de deportación, previo a que otro juez prohibiera esa práctica.



El Departamento de Seguridad Nacional no emitió declaraciones de momento, ni el Departamento de Justicia.



Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, describió el fallo de la corte de apelaciones como un “inconveniente temporal”.



“Seguiremos litigando este caso en nombre de estos niños vulnerables sin acompañante, que necesitan protección y tienen derecho legalmente a solicitar asilo”, informó Gelernt en un comunicado. “Pero esperamos que el gobierno de Biden no haga que sea necesario continuar con el litigio al rescindir esta política ilegal creada por el gobierno de Trump”.

