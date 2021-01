Look de Bernie Sanders desata memes y venta de guantes en pocos días  

VERMONT ESTADOS UNIDOS.- Los guantes tejidos de lana que el senador Bernie Sanders usó para asistir a la juramentación del presidente Joe Biden y que provocaron una ola de memes en redes sociales han ayudado a recaudar 1,8 millones de dólares en los últimos cinco días, los cuales serán destinados a organizaciones caritativas en Vermont, el estado natal del congresista independiente.



La suma proviene de la venta de mercancía con la imagen que la agencia de noticias Agence France-Presse captó el 20 de enero de Sanders con los brazos y las piernas cruzados, vestido con su parka marrón y guantes de lana reciclada.

Sanders puso a la venta la mercancía del llamado “Presidente Sanders”, incluidas camisetas, sudaderas y calcomanías, en su sitio web el jueves por la noche y la primera edición se agotó en menos de 30 minutos, informó el senador el miércoles. El fin de semana se agregó más mercancía y esta se agotó para el lunes por la mañana, dijo.



“Jane y yo quedamos asombrados por toda la creatividad mostrada por tanta gente durante la última semana, y estamos contentos de poder usar mi fama en internet para ayudar a los habitantes de Vermont que lo necesitan”, dijo Sanders en un comunicado escrito.



“Pero incluso esta cantidad de dinero no sustituye a la acción del Congreso, y haré todo lo que pueda en Washington para asegurarme de que los trabajadores de Vermont y de todo el país obtengan el alivio que necesitan en medio de la peor crisis que sufrimos. que hemos enfrentado desde la Gran Depresión”.

Los guantes de Sanders los tejió una maestra de escuela primaria de Vermont que tiene un negocio paralelo donde fabrica manoplas con lana reciclada.

Su famoso look, incluida la chaqueta de invierno marca Burton Snowboards, desató innumerables memes: el excandidato presidencial se veía sentado en el metro, la luna y el sofá con el elenco de “Friends”, entre otras ideas creativas.



Los grupos que se beneficiarán de las ganancias incluyen agencias aquellas que apoyan a la comunidad, niños y ancianos y de salud en Vermont.



Getty Images donará sus ganancias como parte del acuerdo de licencia para poner la foto en camisetas, sudaderas y calcomanías a Meals on Wheels of America, dijo la oficina de Sanders.

