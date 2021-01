Las reacciones de líderes republicanos por investidura de Joe Biden

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La partida de Donald Trump de la Casa Blanca ya pertenece a la historia, pese a mostrar su rechazo al resultado de las elecciones, este miércoles el republicano tuvo que resignarse y Joe Biden asumió como presidente de Estados Unidos.

Donald Trump soñaba con "otros cuatro años increíbles en la Casa Blanca", pero deja la residencia presidencial frustrado, abandonado por gran parte del bando republicano y con la mancha de un segundo juicio político, días después de que un grupo de sus seguidores asaltara el Congreso.

El multimillonario neoyorquino, síntoma y multiplicador de las fracturas de Estados Unidos, deja un país herido, lleno de dudas y de ira.

Las redes sociales recogen las reacciones de varios republicanos ante el cambio de gobierno en los Estados Unidos:

Thank you for the privilege of serving as your Vice President these past four years, it has been the greatest honor of my life. On behalf of our Wonderful Second Lady, Karen Pence, and our entire Family, Thank You and God Bless America. ?? pic.twitter.com/chbcBfvmB9 — Vice President Mike Pence (@VP45) January 19, 2021

Headed out of my house this morning on my way to the U.S. Capitol for the swearing-in and saw these members of the #SCNationalGuard providing security.



Thank you for your service to our nation! #Inauguration2021 pic.twitter.com/34ScQp7CXU — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 20, 2021

Good. The Trump administration made the right move by telling the truth about the Chinese Communist Party’s egregious human rights atrocities against the Uyghurs – it’s genocide. And the CCP should be held accountable.https://t.co/XIvtwZjz4D — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 19, 2021

It has been an honor to serve as the U.S. Secretary of State. Today, as I step down from this role as our nation’s top diplomat, I am proud of what we achieved — and I promise to never stop fighting for America #AmericaFirst ?? — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 20, 2021

The peaceful transfer of power was threatened just two weeks ago. And though we continue to face deeply challenging times, our democracy is resilient.



Today, Sofia and I send our heartfelt congratulations to President Biden and his Administration on this #InaugurationDay. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 20, 2021

Today’s #InaugurationDay occurs at a difficult time for our nation. I pray that President Biden will call upon our better angels, uniting the nation at a time of division. — Mitt Romney (@MittRomney) January 20, 2021