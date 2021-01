La grosería de Melania Trump con Jill Biden en la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Dejar el poder y la Casa Blanca parece que no es fácil para ninguno de los miembros de la familia Trump, incluso para Melania.



Así como su esposo que asegura no estará en la investidura de Biden el próximo 20 de enero, su esposo no le dará el recorrido a la nueva primera dama Jill Biden en la que será su hogar por los próximo cuatro años.



Esta tradición no es un acto oficial, pero en esta visita no solo se presentan las esposas de los mandatarios, también se dan consejos.



La tradición comenzó con Bess Truman, esposa de Harry S. Truman, cuando le dio un tour a Mamie Eisenhower en 1953 cuando su esposo, Dwight David Eisenhower, llegó a la presidencia.

Esta visita se realiza mientras el mandatario y su sucesor se encuentran reunidos en la Oficina Oval.



Se dice que en este encuentro, las primeras damas se dan algunos consejos tanto de la logística para llevar la Casa Blanca, hasta algunos tips sobre el manejo del equipo.



En una ocasión, cuando Obama llegó a la presidencia, las hijas de los Bush le mostraron a las hijas del mandatario - Sasha y Malia - los rincones más "divertidos" donde podrían jugar tranquilamente.



Michel Obama, también confesó hace algún tiempo que no fue sencillo su reunión con Melania, pero que la realizó con todo gusto y la cortesía necesaria.