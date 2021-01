Mafia italiana habría triturado a mujer para darle comida a los cerdos

CALABRIA, ITALIA.- Secuestrada, asesinada y triturada para ser comida de los cerdos, habría sido el triste final de una empresaria agrícola que se negó a venderle su granja a la mafia calabresa en Italia.



La mujer, identificada como Maria Chindamo, de 44 años de edad, tenía tres hijos y desapareció de manera misteriosa el 6 de mayo 2016 desde su finca en el municipio de Limbadi, en la provincia de Vibo Valentia, en Calabria, territorio de la mafia.

Tras la denuncia de su familia en ese año, las autoridades iniciaron su búsqueda y lograron encontrar su carro con manchas de sangre y cabello en el asiento.



Al principio, la Policía relacionó el crimen de Chindamo con la muerte de su exesposo, quien se suicidó luego de que esta lo abandonara.



La familia de su expareja la había responsabilizado de la muerte, por lo que las autoridades indagaban cerca sobre el crimen.



Vicenzo Chindamo, hermano de la empresaria, dijo que la familia de su cuñado descargó "su rencor contra ella y la responsabilizaron de esa muerte por haberlo dejado. Y no digirieron el hecho de que ella gestionara la finca que había heredado de él. Maria ha sido asesinada por intereses convergentes".



Sin embargo, las declaraciones de Antonio Cossidente, uno de los mafiosos arrepentidos de la mafia, le dio un giro a la historia.



Según Cossidente, Chindamo fue asesinada por narcotraficante Salvatore Ascano, 54 años, vecino de la finca de la empresaria.

En su momento, el capo fue detenido y luego puesto en libertad, porque según los fiscales, un día antes de la desaparición de la víctima, este había direccionado las cámaras de vigilancia, que estaban en dirección a la puerta de la finca de la empresaria, para otro lugar, esto con el fin de evitar la grabación de las imágenes de la telecámara.



Cossidente ofreció a los investigadores detalles macabros del final de Maria Chindamo y aseguró que esta fue asesinada como castigo por no querer vender sus terrenos.



La familia de la mujer se enteró del espeluznante final de su pariente, a través de un reporte de televisión, donde se informó sobre el caso.



"Ha sido devastador. Ya no duermo. Mi madre, la pobre, lo supo por la televisión. Ha supuesto un impacto emocional terrible. No es posible describir su reacción de desesperación, gritó, tiró sus gafas… Los tres hijos de Maria también han conocido la noticia por la televisión. Imagínese lo que debe ser escuchar que tu madre fue triturada para alimentar a cerdos. Intento protegerlos", contó el hermano de la víctima.