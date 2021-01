México: Dos pescadores heridos al atacar a ambientalistas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. - Dos pescadores resultaron heridos frente a la costa de Baja California al estrellar su bote pequeño contra un navío más grande que el grupo Sea Shepherd usa para intentar impedir que la vaquita marina se extinga, indicó esta organización ambientalista el viernes.



El ataque es el suceso más reciente en una creciente espiral de protestas por parte de pescadores que utilizan redes agalleras prohibidas en el Golfo de California, el único sitio en el mundo donde vive la vaquita. Se cree que sólo quedan unas docenas, lo que la convierte en el mamífero marino con mayor riesgo de extinción en el planeta.

Las redes de pesca confiscadas por navíos de Sea Shepherd son caras, por lo que los pescadores suelen acosar los botes del grupo ambientalista en un intento por recuperarlas, y alegan que el gobierno mexicano no les ha compensado la pérdida de ingresos que han sufrido. Grupos que los representan no estuvieron disponibles para comentar.



Sea Shepherd indicó que su navío, el Farley Mowat, estaba retirando el jueves redes agalleras ilegales de aguas del golfo, también conocido como Mar de Cortés, cuando personas en un grupo de aproximadamente media docena de botes de pesca pequeños y abiertos comenzaron a arrojarle bombas molotov al buque, provocando incendios en la proa y en otra parte.



Los atacantes también le arrojaron a la tripulación pesas de plomo para redes, denunció el grupo, que publicó un video en el que puede apreciarse un buque de pesca acercándose al Farley Mowat a alta velocidad y estrellándose contra un costado.



Dos de los ocupantes del bote fueron rescatados del mar por tripulantes del Sea Shepherd e infantes de Marina mexicanos, que suelen acompañar a la tripulación en esos recorridos. A uno se le dio reanimación cardiopulmonar, porque no respiraba, y la Marina los trasladó a ambos a un hospital.



Ésta confirmó que las lesiones ocurrieron en una “colisión”, y distribuyó fotografías de los hombres al ser trasladados en helicóptero para ser atendidos, pero no proporcionó detalles sobre su estado de salud.

Otros dos hombres abordaron el Farley Mowat y amenazaron a la tripulación y a los infantes de Marina, denunció el grupo.



“El ataque de esta mañana es el más reciente en una serie de agresiones cada vez más violentas lanzadas en contra de buques de Sea Shepherd durante el último mes", afirmó el organismo en su comunicado. “Los agresores han arrojado cocteles molotov, cuchillos, martillos, bengalas, botellas de combustible y otros proyectiles letales a los navíos, su tripulación y el personal militar a bordo. Antes del incidente de hoy no habían ocurrido lesiones graves”.



Sea Shepherd trabaja de cerca con las autoridades mexicanas en los operativos para retirar las redes, pero los pescadores se muestran cada vez más atrevidos a la hora de confrontar a los infantes de Marina y a los tripulantes.



La población de la vaquita se ha visto drásticamente diezmada por el uso ilegal de redes agalleras para capturar totoaba, cuyas vejigas natatorias pueden venderse por miles de dólares en China.

