Sismo de magnitud de 6.7 sacude Chile sin dejar víctimas ni daños

SANTIAGO DE CHILE, CHILE.- Un sismo de magnitud 6.7 se sintió el domingo en el sur de Chile sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales.



El movimiento telúrico se produjo en el Océano Pacífico a las 6:39 de la tarde y tuvo su epicentro a 140 kilómetros (86 millas) al suroeste de Corral, a casi 900 kilómetros (559 millas) de Santiago, en el sur del país, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas).



Fue posible percibirlo en cinco regiones del sur de Chile: Ñuble, La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.



La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior describió el movimiento como de “mediana intensidad”. De momento no hay informes de daños a personas ni bienes, agregó, y los servicios básicos funcionan normalmente.



El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada informó que el movimiento no reúne las condiciones para decretar una alerta de tsunami.



El comandante Rodrigo Holzapel, del cuerpo de bomberos de Toltén, en la región de La Araucanía, dijo que tras el temblor no habían recibido llamadas de emergencias.