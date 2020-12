Hallan sin vida a 2 mujeres y 3 niñas en casa en Arkansas  

ATKINS, Arkansas, EE.UU.- Dos mujeres y tres niñas fueron encontradas sin vida en una vivienda del noroeste de Arkansas, un caso que las autoridades investigan como homicidios.



Los agentes atendieron una llamada de emergencia alrededor de las 5:00 de la tarde del viernes y encontraron a las cinco personas muertas dentro de una casa en Atkins, una ciudad aproximadamente a 105 kilómetros (65 millas) al noroeste de Little Rock, informó en un comunicado el jefe policial del condado Pope, Shane Jones. Las edades de las fallecidas oscilaban entre los ocho y los 50 años y se cree que todas tenían lazos familiares entre ellas, agregó Jones.



El jefe policial indicó en una conferencia de prensa el sábado que las autoridades no tienen de momento a un sospechoso y que al menos algunas de las víctimas murieron baleadas. No ofreció más detalles.



“En este momento, creemos que este es un incidente aislado y no pensamos que represente un peligro para la población local”, dijo. “Creemos que probablemente sea un caso relacionado con violencia doméstica”.



Los agentes investigan las muertes con la ayuda de la Policía Estatal de Arkansas. Un vocero de la policía no respondió de momento preguntas sobre el caso.