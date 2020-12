Registran casa de sospechoso en la explosión en Nashville durante Navidad

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La investigación sobre la misteriosa explosión de una caravana el día de Navidad continuaba el sábado en la ciudad estadounidense de Nashville, en Tennessee, donde las autoridades registraban el domicilio de una persona sospechosa de estar relacionada con el caso.



Es estallido, que ocurrió el viernes a las 6:30 de la mañana, destrozó parte de una calle comercial en el centro histórico de la capital de la música country, en el sur de Estados Unidos. Pero, justo antes de detonar, los altavoces del vehículo difundieron una grabación que, con un tono escalofriante, llamaba a la gente a evacuar la zona.



Por ello, pese al alcance de la deflagración, solo hubo que lamentar tres heridos.



"Informaciones actualizadas durante la investigación nos condujeron a la dirección" de un barrio del sureste de la ciudad, indicó un portavoz del FBI sin querer dar detalles. Imágenes difundidas por la cadena Fox mostraban el sábado un registro en curso.



Durante otra conferencia de prensa, las autoridades no quisieron comentar las afirmaciones de la cadena de televisión CBS según las cuales un hombre de 63 años, que sería propietario de una caravana de la misma marca y modelo, estaría en búsqueda por ser "de interés" para las investigaciones.

Vea aquí: Escombros y caos: las imágenes de la explosión en Nashville



"Solo puedo confirmar que estamos realizando una intervención en esta zona", afirmó Douglas Korneski, agente especial del FBI responsable de la investigación. "Estoy relativamente seguro de que seremos capaces de identificar a un individuo y determinar lo que ocurrió, solo nos falta tiempo", añadió.



Los investigadores, que recopilaron más de 500 informaciones de la población, "continúan siguiendo cada pista", afirmó por su parte el fiscal federal Don Cochran. La policía publicó el viernes por la tarde en Twitter la foto de una caravana color crema y pidió la colaboración de testigos.



"Es una enorme escena de crimen", añadió el agente Korneski para justificar la precaución de los comienzos de la investigación, "como un puzzle gigante creado por una bomba que hubiera esparcido pruebas por numerosas cuadras".



Tres personas resultaron heridas en la explosión y no se confirmó ninguna muerte hasta el momento, aunque se hallaron tejidos en el lugar que podrían ser restos humanos, según el jefe de la policía local, John Drake.



Un testigo, David Malloy, quien paseaba su perro un poco antes de la explosión, contó el sábado en la cadena local NewsChannel 5 que vio "una bola de fuego" elevarse en el aire y sintió el impulso de la deflagración, que hizo estallar las vitrinas de la calle.



"Toda la zona está cubierta de polvo y de hollín", describió.

"Milagro"

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, pidió al presidente saliente Donald Trump que declarara el estado en situación de emergencia ante la magnitud de los daños.



"Esta mañana visité la zona de la explosión, los daños son impactantes y es un milagro que no muriera ningún residente", escribió este sábado Lee en las redes sociales.



Según él, al menos 41 comercios sufrieron daños.



La caravana estaba aparcada ante un edificio de la compañía telefónica AT&T, que sufrió daños por la explosión que perturbaron las telecomunicaciones en Tennessee y en estados como Alabama y Kentucky. Incluso el aeropuerto local debió suspender momentáneamente sus vuelos.



A&T indicó este sábado que se instalaron dos antenas de telefonía móvil en el centro de Nashville y otras muchas en la zona para restaurar las comunicaciones.



Esta explosión es "un acto deliberado", estimó el portavoz de la policía de Nashville, Don Aaron, subrayando que ignoraba si el edificio de AT&T era un objetivo específico.



Según una cronología descrita por el gobernador, la policía acudió al lugar de los hechos el viernes por la mañana después de que vecinos alertaran de disparos sobre las 05:30. Los agentes localizaron la caravana sospechosa a las 06:00.



Quince minutos después, los agentes "oyeron la grabación de una cuenta atrás" que procedía del interior del vehículo. El mensaje difundido por un altavoz advertía que una bomba iba a explotar a las 06:30 y llamaba a evacuar el barrio.



La policía ignora si había alguien en el interior de la caravana en el momento de la explosión.



Más de treinta horas después de los hechos, calificados por algunos de terrorismo interior, el presidente Trump todavía no había reaccionado de forma oficial.