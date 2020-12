Estas son los grupos de personas que no serán vacunadas en Ecuador

QUITO, ECUADOR.-El gobierno ecuatoriano informó el jueves que que las personas con cáncer, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con problemas de coagulación o reacciones alérgicas a otras vacunas y quienes ya se contagiaron de coronavirus, no serán vacunados.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, explicó en rueda de presa que “no es que tengamos temor de la vacuna en estas poblaciones, lo que pasa es que no hay suficiente evidencia en esas poblaciones. No hay suficiente número de casos que se hayan vacunado como para decir (por ejemplo) a esta persona embarazada se le puede vacunar con toda seguridad”.

Durante una primera fase de inoculación que se espera arrancar en enero, Ecuador tiene previsto vacunar a médicos, personal hospitalario, residentes de geriátricos y sus cuidadores, aunque desde marzo la inmunización se ampliaría a personal policial, militar y de sectores estratégicos, y desde abril a la ciudadanía en general.



La epidemióloga Andrea Gómez convocó a la población a confiar en las nuevas vacunas porque “para nosotros, que estamos en la academia, en la ciencia, un voto de confianza es cuando se publica en una revista científica y cuando se publican los análisis, por parte de las autoridades sanitarias”.



La pandemia ha dejado 204,249 contagiados y 13,932 muertos en el país.