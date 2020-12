Canadá tendrá vacuna de Moderna antes de fin de año, dice ministro

TORONTO, CANADÁ.-El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el martes que Canadá recibirá unas 168,000 dosis de la vacuna de la farmacéutica Moderna contra el covid-19 antes de fin de diciembre, siempre que la apruebe la autoridad reguladora.



Los envíos pueden comenzar en las 48 horas siguientes a la aprobación, y las autoridades de salud dijeron que esperan aprobar la vacuna en poco tiempo.



Los canadienses empezaron a recibir vacunas Pfizer BioNTch el lunes, y Trudeau dijo que Canadá espera recibir unas 200,000 dosis de Pfizer la semana próxima. Canadá recibió un lote inicial de 30,000 dosis esta semana.



Trudeau dijo que se habilitarán 70 lugares de vacunación la semana próxima. En la actualidad son 14.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dijo que su análisis preliminar confirmaba la seguridad de la vacuna Moderna, un paso previo a su autorización definitiva. Un panel de expertos independientes votará si recomienda la vacuna el jueves y la decisión final de la FDA será poco después.

LEA: Vacuna de Moderna no muestra "problemas de seguridad", dice ente regulador de EEUU



La vacuna de Moderna es del mismo tipo que la Pfizer, fabricada con la misma tecnología. En los primeros resultados de un estudio de 30,000 personas, la FDA halló que funcionaba de manera similar.



La vacuna de Moderna mostró un 94% de eficacia en la prevención del covid-19, o de 86% en personas mayores de 65 años. La FDA no encontró problemas graves de inocuidad.



Trudeau destacó que la vacuna de Moderna no requiere de algunos de los manejos especiales que necesita la vacuna de Pfizer, incluyendo ultra congeladores.



“Eso la convierte en una mejor opción para su envío a larga distancia a zonas remotas, por lo que las dosis de esta vacuna serán enviadas al norte y a territorios indígenas remotos”, comentó Trudeau.