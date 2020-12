Bill Gates dice que los próximos meses podrían ser los peores de la pandemia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- “Los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia”, vaticinó en una entrevista a CNN, el fundador de Microsoft, Bill Gates.



El empresario se apegó a los pronósticos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), que estiman que se podrían reportar al menos 200 mil muertes en los Estados Unidos.

“Lamentablemente, los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia. El pronóstico del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), indica que habrá otras 200,000 muertes adicionales. Si siguiéramos las reglas, en cuanto a llevar cubrebocas y no mezclarnos, podríamos evitar un gran porcentaje de esas muertes. En el corto plazo, son malas noticias”, dijo el multimillonario.

El empresario también lamentó el manejo de la pandemia en Estados Unidos.



“Pensé que EEUU haría un mejor trabajo manejándolo. En general, cuando hice los pronósticos en 2015, dije que las muertes podrían ser más altas. Así que este virus podría ser más letal de lo que es. No estamos en el peor de los casos. Pero lo que me ha sorprendido es que el impacto económico en EEUU y en todo el mundo ha sido mucho mayor que las previsiones que hice hace cinco años”, recordó.



En cuanto a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, para “dar prioridad a los estadounidenses” para vacunarse contra el covid-19, Gate dijo que era un error.



“Queremos que la economía mundial siga funcionando, queremos minimizar las muertes, y la tecnología básica es de una empresa alemana. Por lo tanto, bloquear el intercambio y la cooperación internacional ha sido perturbador y un error durante toda la pandemia. EEUU se ha beneficiado del trabajo sanitario de otros países, y no deberíamos ser del todo egoístas en la forma en que avanzamos", puntualizó.

