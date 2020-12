Tiroteo en Nueva York deja dos policías y un sospechoso heridos  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Al menos dos efectivos del servicio de alguaciles de Estados Unidos y un sospechoso fueron baleados en el Bronx en la madrugada del viernes, dijo la policía.



El tiroteo ocurrió alrededor de las 05:30 de la madrugada del viernes, explicó el Departamento de Policía de Nueva York, que dijo no tener información de inmediato sobre el estado de los heridos. Dos o tres alguaciles resultaron heridos, agregó.

Según reportes en medios, las lesiones de los alguaciles no ponían en peligro sus vidas.



La oficina de información de la policía refirió la solicitud de información adicional de The Associated Press al Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos. Nadie realizó comentarios de inmediato en la oficina del cuerpo en Nueva York.

