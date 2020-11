Jefe de policía renuncia tras instar a la violencia contra los demócratas en EEUU

ARKANSAS, ESTADOS UNIDOS.- Un jefe de policía del estado de Arkansas (sur) renunció por instar a la violencia contra los simpatizantes demócratas tras anunciarse la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



Lang Holland, jefe de la policía de una pequeña localidad de Arkansas, expresó su furia por el triunfo de Biden en Parler, una red social de derecha.

"Nunca dejen que olviden que son traidores y no tienen derecho a vivir en esta República después de lo que han hecho", decía una captura de pantalla de una de sus publicaciones que ya no eran visibles este lunes.



"Muerte a todos los Marxistas Demócratas", decía otra publicación. "¡No tomen prisioneros, no dejen sobrevivientes¡" exclamó.

Una imagen mostraba a demócratas, entre ellos la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama, vestidos como presidiarios y una leyenda decía: "¡Rezo para que todos los de esta imagen cuelguen de la horca y sean arrastrados y descuartizados¡ ¡Cualquier cosa menos, es inaceptable", subrayó.



Holland renunció en el fin de semana en medio de la indignación generada por sus mensajes.

"La comunidad de Marshall no apoya ni condona en modo alguno el hostigamiento o amenazas violentas contra nadie". dijo Kevin Elliott alcalde de esa ciudad ubicada a unos 180 km de Arkansas, la capital del estado.