Manifestantes se reúnen pacíficamente cerca de la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Más de 1.000 personas que protestaban contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron el martes por la noche en la plaza Black Lives Matter, a una cuadra de la Casa Blanca, mientras cientos más marchaban por partes del centro de Washington, en ocasiones cortando el tráfico y lanzando fuegos artificiales.



También se registraron protestas aisladas en lugares como Seattle o la ciudad de Nueva York, aunque no había indicios de violencia grave o disturbios generalizados en las primeras horas tras el cierre de urnas, sin que se conociera el resultado por el momento.

Las manifestaciones en Washington eran en gran parte pacíficas. La gente coreaba “¿De quién son las calles? ¡Nuestras!” y “Si no tendemos justicia, ellos no tendrán paz!”.



Grupos de adolescentes bailaban en las calles ante vítores de la gente. Se desplegaron grandes pancartas, incluida una que decía “Trump miente todo el tiempo”.



En un momento dado, los manifestantes pincharon las ruedas de una camioneta estacionada de la policía.



Cientos de personas marcharon en protestas contra Trump en Portland, Oregon, y Seattle, donde había varios detenidos.



“Así se ve la democracia”, corearon los manifestantes en Portland, donde los organizadores dijeron que la marcha sería pacífica y que independientemente del resultado de las elecciones, seguirían protestando en defensa de la justicia racial. La policía local dijo que algunos manifestantes portaban armas a la vista.



En Seattle, la policía informó de varios detenidos, incluida una persona que puso clavos en la calle y otra que embistió con un vehículo contra una barricada e invadió un carril de bicicleta. Nadie resultó herido.

Cientos de negocios en ciudades de todo el país cubrieron sus puertas y ventanas con tablones antes de las elecciones, temiendo que los comicios pudieran desencadenar incidentes violentos como los registrados este año tras la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis.



“Algunas personas querrían causar desorden y problemas”, dijo la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, antes el martes. La regidora dijo que nunca había visto tantos negocios protegidos con tablones. “Todo esto me entristece”, dijo.

