En sus propias palabras: votantes estadounidenses explican cómo ven la elección

BALTINORE, ESTADOS UNIDOS.- En las semanas previas a la elección presidencial de este martes en Estados Unidos, corresponsales de AFP han viajado a docenas de pueblos y ciudades del país para escuchar la opinión de los votantes sobre los temas más polémicos.



A continuación los testimonios de algunos de esos electores:

"No tengo esperanza"

Demon Lane, un residente de Baltimore de 27 años, se encuentra entre los afroestadounidenses que han perdido la esperanza y cree que su vecindario seguirá azotado por el tráfico de drogas y desatendido por las autoridades sin importar quién gane la elección.

"No ha habido una diferencia con los tres últimos presidentes. Entonces, no habrá una diferencia con el próximo... No tengo esperanza. En lo único que tengo esperanza es en mí mismo, en lo que puedo hacer por mi familia".

Trump es un "rebelde"

Brian Milo, un extrabajador de GM despedido cuando cerró la planta de Ohio, dice que a pesar de todo se queda con Trump.



"Me gusta un tipo de negocios y me gusta que sea de carácter fuerte. Estados Unidos fue de algún modo fundado por personas que eran rebeldes... y Trump es como un rebelde".

Milo le perdona incluso no haber cumplido con su promesa de revivir la industria manufacturera en el llamado "Rust Belt" del Medio Oeste: "Creo que fue algo que prometió y que quizás no tenía la capacidad de realizar".

"Que sea tan racista"

Brook Manewal, cofundadora del Grupo de mujeres de los suburbios contra Trump en Connecticut, responde a los dichos del presidente respecto a que su contendiente Joe Biden "destruirá tu vecindario y tu Sueño Americano" con casas de bajo coste.



"Estaba simplemente consternada sobre cómo él estaba tratando de vender esta imagen de que la mujer suburbana estaba de su lado y de que sea tan racista. Nos pinta a nosotras como temerosas de perder nuestras cercas blancas, nuestras pequeñas casas perfectas y nuestros perfectos patios y no creo que esa sea de ningún modo la gente con la que yo me he topado".

"¿Se nos va a escapar de las manos?"

Bill Burke, un profesor de historia de 55 años que vive en la calle donde vivió Biden hasta sus 10 años en la ciudad de Scranton, Pensilvania, advierte de no confiar en las encuestas.

"Ningún demócrata en Estados Unidos está confiado porque 2016 nos tomó a todos por sorpresa, incluso a Donald (Trump). La mayoría de los demócratas están viendo las buenas noticias, los números de las encuestas y todo eso, mientras tu cerebro frenéticamente trata de decir: "Ok, ¿dónde está la amenaza? ¿Cómo esto se nos va a escapar de las manos?".

"Tratar a la gente con respeto"

Dan Barker, un juez retirado de 67 años y republicano de toda la vida que fundó junto a su esposa el grupo Republicanos de Arizona con Biden, dio la espalda al presidente por no estar de acuerdo con su comportamiento, en base a su fe mormona.



"Creemos que se debe tratar a la gente con respeto. Si los dos candidatos fueran iguales, votaría por el que se opone al aborto por elección. Pero estos dos candidatos no son iguales. Uno de ellos, desde mi punto de vista, construirá y reforzará nuestra democracia, mientras el otro creo que, si continúa en ese camino, tendrá un impacto extremadamente negativo en nuestra democracia".

Contra los burócratas

Jim y Sue Chilton, ganaderos de Arizona, dicen que Trump ha estado a la altura de lo que ellos esperaban cuando asumió el poder, porque su administración redujo los trámites burocráticos.



"Para nosotros hacer cualquier cosa en nuestro terreno privado, teníamos que obtener permisos... y la administración Trump ha eliminado (tales) requerimientos. Ya no tengo que tener un permiso para hacer cualquier cosa en mi terreno privado", dice Jim Chilton, de 81 años.

"Un hombre así"

Oscar Walton, un hombre de 28 años dice en Wisconsin que no votó en 2016 porque no sentía que ni Trump ni Hillary Clinton hablaban por él. Pero este trabajador social y músico se asegurará esta vez de votar por Biden, aunque no porque se sienta inspirado por el candidato de 77 años.

"Honestamente siento que necesitamos sacar a Trump. ¿La razón principal para mí? Pues, es un racista sistémico. Y punto. Un hombre así no debería... gobernar el país".