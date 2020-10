Bukele asegura que no permitirá revisión de archivos militares por masacre

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apeló a la seguridad nacional este jueves para afirmar que no permitirá que un juez busque en archivos militares pruebas relacionadas con la matanza de casi mil personas en 1981, desafiando una decisión de la Corte Suprema.



El juez de San Francisco Gotera (noreste) Jorge Guzmán ha fracasado en cuatro ocasiones en su intento de acceder a los archivos en cuatro cuarteles militares para buscar documentos relacionados a la masacre de El Mozote, la peor ocurrida en el país durante la guerra civil (1980-1992).

LEA TAMBIÉN: El Salvador enfrenta rebrote de coronavirus



"Miren señores, ahí [en cuarteles militares] no hay papeles de El Mozote, y se preguntarán por qué no los dejamos entrar, pues porque son bases militares con documentos militares secretos, sensibles", aseguró el mandatario en una conferencia de prensa.



Bukele, que además es comandante general de la Fuerza Armada, insistió que si al juez no se le ha permitido el acceso a los archivos es porque en las bases militares "no se encuentran" documentos relacionados a la masacre.



El gobernante además consideró como "un show" los intentos de Guzmán por ingresar a las instalaciones militares pese a que no se le ha permitido el acceso.



"Una de dos, o quieren hacer el show, o quieren exponer a la Fuerza Armada y ninguna de las dos cosas las voy a permitir", sentenció Bukele.



El juez aún tiene pendiente intentar el acceso a los archivos en otros dos cuarteles militares en la zona oriental del país, pero es previsible por las palabras del presidente que tampoco se le permitirá el ingreso a ellos.

LEA: Pausan ensayos clínicos de vacuna de J&J contra covid-19



El juez fue bloqueado pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró improcedente un recurso del Ministerio de Defensa para detener las inspecciones en los archivos militares.



La sala determinó que "no se advierte" de qué manera la exhibición de archivos relacionados con la masacre ponga en riesgo la seguridad del Estado, como argumentó el Ministerio de Defensa.



Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista.