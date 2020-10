Republicanos reconocen que son propietarios de urnas no oficiales

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El Partido Republicano de California reconoció el lunes que es el propietario de unas urnas no oficiales que los funcionarios electorales del estado dijeron que son ilegales.



Los funcionarios electorales de California recibieron reportes el fin de semana sobre las urnas en los condados de Fresno, Los Ángeles y Orange.



El domingo, el secretario de Estado emitió un memorándum en el que informó a los registradores de los condados que las urnas son ilegales y que las papeletas deben ser enviadas por correo o llevadas a los centros de votación oficiales.

“En resumen, proporcionar urnas no autorizadas y no oficiales para el voto por correo está prohibido por la ley estatal”, se lee en el memo.



Hector Barajas, portavoz del Partido Republicano del estado, dijo el lunes que las urnas son propiedad del partido. Rechazó especificar cuántas hay y dónde están. Barajas señaló que la ley estatal que rige la llamada cosecha de votos permite a una organización recolectar y entregar conjuntos de votos.



“Los demócratas parecen objetar la cosecha de votos sólo cuando alguien más lo hace”, comentó Barajas.



La controversia surgió luego de que un director de campo regional para el Partido Republicano en el condado de Orange publicó una fotografía en redes sociales en la que aparece con una de las urnas no oficiales y con una mascarilla publicitaria que apoya la campaña de Michelle Steel, una supervisora del condado que compite por el escaño del representante federal demócrata Harley Rouda.

Hubo reportes sobre urnas similares en una iglesia de la comunidad de Castaic, en el condado de Los Ángeles y en varias localidades del condado Fresno.



En el condado de Orange, el fiscal de distrito investiga por lo menos dos urnas no oficiales en dos ciudades, dijo Kimberly Edds, portavoz de la fiscalía.



Neal Kelley, el encargado del registro de votantes del condado, dijo que las urnas oficiales se pueden reconocer fácilmente y que tienen el logotipo oficial de las elecciones del condado. Señaló que de momento no estaba claro cuántos votantes habían utilizado las urnas no oficiales, pero que después de recibir reportes sobre ellas notificó a la fiscalía estatal y de distrito.