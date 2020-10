VIDEO: Maduro se burla de Pence por mosca en su cabeza 

CARACAS, VENEZUELA.- El presidente de Venezuela Nicolás Maduro ahuyentó el domingo una mosca que volaba a su alrededor y aprovechó la oportunidad para burlarse del vicepresidente estadounidense Mike Pence, afirmando en tono de broma que el insecto pertenecía al republicano y su presencia constituía una nueva agresión de Washington en su contra.



El miércoles pasado durante el debate con la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, una mosca se posó sobre el cabello de Pence, convirtiéndose en la inesperada protagonista del evento, desatando memes y burlas en redes sociales.



"Por ahí anda una mosca" merodeando en el palacio presidencial de Miraflores, dijo Maduro durante un acto de gobierno televisado.

VIDEO: Atacan con fuegos artificiales una comisaría cercana a París

"La mosca de Mike Pence se vino aquí a Miraflores". "Está dando vuelta la mosca de Mike Pence. Se me quiere pegar aquí" en la cabeza , indicó el gobernante venezolano. Acto seguido exclamó: "No, no, mosca ¡go home! Es otra agresión imperialista".





El gobierno de Maduro, que rompió relaciones con Washington el año pasado, acusa reiteradamente al presidente Donald Trump y a otros funcionarios de impulsar planes para desestabilizar a su gobierno y forzar su derrocamiento. Estados Unidos ha rechazado esos señalamientos.



Estados Unidos y otros 50 países más no reconocen a Maduro como el presidente legítimo del país al considerar que la reelección del mandatario socialista en el 2018 fue fraudulenta.