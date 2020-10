Joe Biden desea una "pronta recuperación" a Donald y Melania

WILMINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, le deseó a su rival, el presidente Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, una "pronta recuperación" del covid-19.



"Vamos a seguir rezando por la salud y la seguridad del presidente y de su familia", agregó el exvicepresidente en Twitter, en un mensaje en nombre suyo y de su esposa, Jill.



Los Trump y los Biden estuvieron juntos en Cleveland, Ohio, el martes por la noche para el primer debate entre ambos para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



El exmano derecha de Barack Obama, de 77 años, debía volar por la mañana a Michigan, donde tiene previstos varios actos de campaña. Su equipo no había confirmado a primera hora de la mañana si se mantenía su agenda, o si sería o ya había sido sometido a la prueba de covid-19.

LEA: Trump recibe mensajes de apoyo de todo el mundo tras dar positivo al virus



Su compañera de fórmula, la senadora de California Kamala Harris, tuiteó que también deseaba al presidente y a su esposa "una pronta y completa recuperación". "Estamos pensando en toda la familia Trump", escribió la candidata a vicepresidente.



Trump, de 74 años, anunció en un tuit a las 00H54 (06H54 GMT) del viernes que él y su esposa, de 50 años, habían dado positivo a la prueba de covid-19 y dijo que comenzarían su "proceso de cuarentena y recuperación de inmediato".



La líder demócrata Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes y tercera en la línea de sucesión en Estados Unidos después de Trump y su vicepresidente, Mike Pence, dijo en MSNBC que "recibió la noticia con mucha tristeza".



"Pero (...) ir entre multitudes, sin mascarilla y todo lo demás, fue una especie de invitación para que sucediera algo así. Es triste que esto haya pasado, pero no obstante, tengo la esperanza de que sea una transición hacia un enfoque más sensato de lo que se trata este virus", agregó.

ADEMÁS: El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, da negativo en prueba de covid-19



En el debate, el multimillonario volvió a burlarse de las precauciones tomadas por su oponente ante el nuevo coronavirus.



"Yo no uso máscaras como él", dijo Trump sobre Biden. "Cada vez que lo ves, tiene una máscara. Podría estar hablando a 200 pies de distancia (unos 60 metros) y aparece con la máscara más grande que he visto".



"Las máscaras hacen una gran diferencia", exclamó Biden, y recordó que el director de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, las recomendó decididamente.



"Y también han dicho lo contrario", replicó el presidente.



"No, ninguna persona seria dijo lo contrario. Ninguna persona seria", contestó Biden.



Trump debió suspender sus actos de campaña, en la que aparece detrás de Biden en las encuestas por 7,2 puntos porcentuales, según el promedio de RealClearPolitics.



Con más de 207,000 muertos y 7,2 millones de contagios, Estados Unidos es el país más afectado del mundo por el nuevo coronavirus, declarado pandemia global en marzo.