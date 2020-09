Cinco temas que deben tratar Trump y Biden en el debate presidencial  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Este martes 29 de septiembre, republicanos y demócratas se enfrentarán en el primer debate presidencial entre el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el candidato Joe Biden.



Son muy grandes las expectativas del pueblo norteamericano debido a la inconformidad que existe con el gobierno del magnate.



Este día todos estarán muy pendientes de lo que Trump tiene que decir sobre su manejo de la pandemia o sobre los impuestos, por otra parte, esperan que Biden logre acorralarlo y así salir avante.

Aquí un planteamiento de los temas que tratarán los candidatos:

1. Trump y sus 750 dólares de impuestos

La polémica suma que ha pagado Trump en impuestos debe ser un tema a tratar ya que el presidente debe responderle al pueblo.



The New York Times informó el fin de semana que Trump no había pagado impuestos sobre la renta en 10 de 15 años, a partir del 2000.



Biden tendrá un buen golpe para empezar el debate y poner contra las cuerdas al presidente estadounidense.

2. El senil Joe Biden

Trump, desde que inició su campaña de reelección, comenzó a decir que Joe Biden era muy "viejo" para ocupar el puesto de presidente de la gran nación del norte.



A menudo usó videos engañosos o fuera de contexto, en un esfuerzo por sembrar dudas en la mente de los votantes de que el ex vicepresidente, de 77 años, no es apto para el puesto.

3. Trump y el coronavirus

Estas elecciones están dominadas por el tema del manejo de la pandemia del coronavirus, que solo en Estados Unidos ha cobrado la vida de más 200 mil personas.



A Trump le han llovido las críticas en relación a su manejo de la pandemia y su falta de interés por el bienestar de los estadounidenses.



Mientras que el presidente acusa a China de ser la culpable de todo, los ciudadanos aseguran estar decepcionados por como Trump se ha preocupado más por la economía del país que por la salud de su pueblo.

4. Nominada de Trump a la Corte

Los republicanos se encuentran entre la espada y la pared luego de que el presidente Trump nominara a Amy Conet Barret para la Corte Suprema, y es que a tan solo cuatro semanas de las elecciones, la confirmación de la jueza sería perjudicial.



Los republicanos se negaron a considerar al candidato del entonces presidente Barack Obama, nueve meses antes de las elecciones, hecho que se repite en esta ocasión y que no han respetado.



La confirmación de la jueza le daría una gran ventaja a los republicanos y sobre todo a Trump, quien prometió acabar con el Obamacare.

5. Racismo

Este tema mantiene preocupado a miles de estadounidenses debido a las muertes contra las personas de color que se han registrado en los úlltimos meses.



Biden ha dicho desde que lanzó su campaña que el hecho de que Trump no condenara a los supremacistas blancos que marcharon en Charlottesville, Virginia, en 2017.



Por otra parte, Trump dedicó gran parte de la Convención Nacional Republicana a condenar los daños a la propiedad y los saqueos que han tenido lugar junto con protestas en gran parte pacíficas en algunas ciudades, y a prometer una represión.

