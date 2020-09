Los 10 argumentos con los que quieren sacar a "El Chapo" Guzmán de la cárcel

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- De manera sorpresiva, los abogados del narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán apelaron el pasado viernes su condena y la sentencia a cadena perpetua que recibió hace un año en Estados Unidos por traficar cientos de toneladas de droga a ese país.



La apelación, de 245 páginas, fue presentada la medianoche ante la corte de apelaciones del segundo circuito de Nueva York, y da inicio a un trámite "que puede durar de dos a cinco años", dijo la abogada del Chapo, Mariel Colón Miró.

LEA TAMBIÉN: Condena contra El Chapo por asociación ilícita será apelada



En el escrito, los apoderados legales del condenado narcotraficante presentaronvarios argumentos con los que intentan sacarlo de la cárcel.



Los mismos fueron detallados por el periodista Alan Feuer del New York Times, quien fue el encargado de darle seguimiento al caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán.



1. EXTRADICIÓN: Los abogados alegan que el capo del cartér de Sinaloa fue entregado al gobierno de los Estados Unidos con base en afirmaciones falsas, engañosas y omisiones.



2. PRISIÓN: Los abogados establecen que su dura estadía en la cárcel le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio.

VEA: La historia familiar de 'El Chapo' Guzmán, escándalos por lujos y desgracias



3. PERMISIVOS: Los representantes de "El Chapo" denuncian que a los fiscales se les permitió presentar demasiadas pruebas de violencia gráfica que prejuzgaran al jurado. En este punto, el abogado manifiesta que los testimonios de ex socios del “Chapo” crearon un juicio negativo en el jurado, antes de tener los datos suficientes.



4 y 5. VIOLACIÓN DE DERECHOS: Los derechos del narco mexicano habrían sido violados al espiarlo indebidamente y al recopilar en secreto sus mensajes de texto y llamadas telefónicas.



6. ERRORES EN EL FALLO: Para la defensa, el juez de primera instancia emitió una serie de fallos probatorios erróneos.



7. INVESTIGACIÓN DE ABOGADA: El juez no investigó a fondo los informes de los medios de comunicación que aseguraban que Jeffrey Lichtman, abogado principal del líder del Cártel de Sinaloa, estaba implicado en “actividades delictivas”. De acuerdo con el periodista Alan Feuer del New York Times, este punto podría referirse a las declaraciones que afirmaban que Lichtman tuvo una aventura con uno de sus otros clientes.



8. SILENCIO OBLIGADO: El tribunal nunca permitió que Guzmán argumentara que el gobierno estaba sesgado al perseguirlo.



9. ROMPIERON LAS REGLAS: Desafía la integridad de los miembros del jurado, algunos de los cuales se presentaron después del juicio para decir que no siguieron las reglas.



10. COMUNICACIONES SECRETAS: El abogado pidió que otro juez investigue si los fiscales y el juez de primera instancia se involucraron en comunicaciones secretas inapropiadas y si hubo “un arreglo de abogado en la sombra no revelado”.



"El juicio del Chapo Guzmán fue empañado por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial", dijo Marc Fernich, abogado del Chapo que lidera la apelación, en el documento.



El Chapo, que cumple su pena en la prisión ADX Florence, situada en medio del desierto montañoso de Colorado y considerada la más segura del país, participó telefónicamente en la preparación del documento "y está muy optimista", indicó.



Colón precisó que uno de los principales argumentos de la apelación es que el juicio debe ser anulado porque uno de los jurados contó al sitio de noticias Vice News que él y otros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.

LEA TAMBIÉN: ¿Quién es Ovidio López, el hijo de 'El Chapo' Guzmán?