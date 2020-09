Cinco muertos deja tiroteo en una casa de Canadá

Los investigadores piensan que el autor de los disparos está entre los muertos. La policía no está buscando otros sospechosos y dijo que no hay razones para que la comunidad se preocupe.

OSHAWA, CANADÁ.- Cinco personas fueron halladas muertas y otra con heridas graves luego de un tiroteo la madrugada del viernes en una casa al este de Toronto, dijeron las autoridades.



Un vocero de la policía indicó que recibieron varias llamadas alrededor de la 1:20 am reportando el ruido de disparos desde una casa en Oshawa, Ontario.



El agente George Tudos expresó que cuatro de los muertos eran hombres y la quinta victima fallecida era una mujer, pero que la policía espera por el forense para confirmar las edades.



Tudos añadió que los agentes encontraron además a otra mujer en la casa con una herida de bala y que ésta fue enviada a un hospital.

Los investigadores piensan que el autor de los disparos está entre los muertos. La policía no está buscando otros sospechosos y dijo que no hay razones para que la comunidad se preocupe.



Tudus señaló a reporteros que la policía estaba esperando por el arribo de detectives especializados en homicidios para poder tener una mejor idea de lo sucedido.



Una vecina, Carol Gibson, dijo que estaba sacudida por el incidente.



“El primer disparo me despertó y entonces escuché cuatro o cinco más", dijo Gibson. “Entonces una mujer gritó y hubo dos disparos más”.