Muere un migrante durante un salto masivo al enclave español de Melilla

MADRID, ESPAÑA.- Un migrante falleció este jueves cuando un grupo de 300 personas intentó saltar la valla fronteriza que rodea el enclave español de Melilla, al norte de Marruecos, informó la delegación del gobierno en esta ciudad.



La persona, de quien no se sabe su nacionalidad, falleció "al parecer por causas naturales", indicó la delegación en un comunicado.



"Se le practicó la reanimación cardio-pulmonar, pero lamentablemente se certificó poco después su fallecimiento", añadió.



Según un portavoz de la Guardia Civil, el migrante se habría precipitado por un arroyo con un altura de unos cinco metros cerca de la frontera. "Era de noche, no se conocía la zona y parece que cayó. No se sabe si fue por el golpe, por el nerviosismo, un paro cardíaco...", explicó.

Además, otros ocho migrantes resultaron heridos leves "por magulladuras y golpes", así como tres agentes de la Guardia Civil, que sufrieron una dislocación de hombro, un corte en la cabeza y una bajada de azúcar.



"No fue un salto violento, solo hubo el típico forcejeo de unos queriendo entrar y otros que no les dejamos", dijo el portavoz de la Guardia Civil.



El intento de saltar la triple valla fronteriza, equipada en ese tramo todavía con unas concertinas que el gobierno español está en proceso de retirar, se produjo sobre las 6H30 (4H30 GMT).



"Unos 300 migrantes han intentado acceder (...), de los que unos 30 lo han conseguido. El resto han sido interceptados y rechazados por las fuerzas marroquíes", explica el comunicado oficial.



Se trata de uno de los intentos más numeroso en lo que va de año a esta ciudad, la única frontera terrestre de la Unión Europea con África junto al otro enclave español en Marruecos, Ceuta.



La pandemia redujo notablemente las llegadas a estos enclaves. Según las cifras del ministerio de Interior, hasta el 31 de julio entraron 1.383 personas contra 3.313 en el mismo periodo de 2019.



En cambio, se multiplicaron casi por siete hasta 3.136 las llegadas a las islas Canarias, ubicadas frente a la costa africana, una ruta más larga y peligrosa por las corrientes oceánicas.



El miércoles, los servicios de salvamento marítimo hallaron una embarcación con entre 8 y 10 cadáveres a 80 millas de este archipiélago y, a principios de mes, al menos 27 personas murieron frente a las costas de Mauritania cuando iban en ruta hacia allí.