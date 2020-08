Muere hombre en supermercado en Brasil, cubren el cadáver y tienda sigue abierta  

SAO PAULO, BRASIL-Un hombre falleció en un supermercado Carrefour en el noreste de Brasil, pero la tienda mantuvo sus puertas abiertas después de que alguien cubriera el cadáver con cajas y sombrillas, denunciaron usuarios en las redes sociales y reconoció la empresa en un comunicado.



El caso ocurrió el viernes, pero fue revelado este miércoles y la noticia se viralizó junto con fotos del pasillo en que el fallecido se encontraba cubierto por sombrillas verdes.



La filial brasileña del grupo francés Carrefour confirmó la información en un comunicado y pidió disculpas por la actuación.

"Carrefour pide disculpas en relación a la forma inadecuada en que trató el triste e inesperado fallecimiento del señor Moisés Santos, víctima de un ataque cardíaco, en la tienda de Recife (Pernambuco). La empresa se equivocó al no cerrar la tienda inmediatamente después del hecho, a la espera del servicio funerario", dice el texto.



"Trabajador muere en una tienda de Carrefour de Recife, que esconde el cuerpo para continuar abierta. Brasil, 2020", escribió un usuario en twitter junto a la foto del pasillo del supermercado.



La empresa informó que la víctima era un promotor de ventas y que recibió los primeros auxilios y pidió asistencia médica. Carrefour argumentó que después del fallecimiento, la orientación fue de no mover el cuerpo.



En el comunicado, Carrefour precisó que "cambió las orientaciones a los colaboradores para situaciones raras como ésta, incluyendo la obligatoriedad de cerrar la tienda". La empresa se disculpó explícitamente con la familia de la víctima.



A pesar de que el comunicado de Carrefour lo identifica como Moisés Santos, su esposa dijo a la prensa local que la víctima se llamaba Manoel Moisés Cavalcante.



"Me indignó. El ser humano no vale nada, a las personas sólo les importa el dinero. Creo que era una cuestión de respeto (...) Es un sentimiento horrible", dijo Odeliva Cavalcante, en entrevista al portal de noticias G1.

Varios usuarios recordaron en las redes sociales un caso registrado en otra tienda de la red Carrefour ocurrido en 2018, cuando un vigilante en una sucursal en Sao Paulo mató a golpes a un perro. Las imágenes generaron conmoción en las redes sociales.



"Trabajador muere en Carrefour y tienda oculta el cadáver para continuar funcionando. Recordando que ellos golpearon hasta la muerte a un perrito para continuar operando", escribió @tntrinitrato en twitter.