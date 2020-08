EEUU: Idemnizan a niño que fue esposado

MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.- Una ciudad de Michigan y una cámara empresaria acordaron pagar 40,000 dólares para resolver el caso de un niño de siete años que fue esposado durante una actividad extraescolar en 2015.



El niño, que padece trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) había pateado un carrito y corría por unas graderías cuando se llamó a la policía.

LEA TAMBIÉN: Una joven muere tras rescatar a unos niños en Minnesota

Un agente le esposó las manos a la espalda y lo dejó así durante más de una hora porque no tenía la llave, de acuerdo con la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de Michigan en nombre del niño y su madre.



“Lo que sucedió... es muy alarmante y no queremos que otro niño de Flint tenga una experiencia similar”, dijo Mark Fancher, de ACLU, el martes.



Flint y la Cámara de Comercio de Flint & Genesee pagarán 20.000 dólares cada uno, según el acuerdo presentado la semana pasada en un tribunal federal.



Las restricciones físicas solo se utilizarán como último recurso y se alentará a los agentes de policía a no inmiscuirse en asuntos de disciplina escolar, dijo ACLU.

LEA: OMS pide a países que se unan a su mecanismo para garantizar acceso a una vacuna