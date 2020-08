Egipto pide la suspensión de las negociaciones sobre la presa del Nilo

EL CAIRO, EGIPTO - Egipto pidió este martes la suspensión de las negociaciones con Sudán y Etiopía sobre la polémica presa que Adís Abeba construye en el Nilo.



"Egipto y Sudán han pedido que se suspendan las reuniones para que se puedan realizar consultas internas sobre la propuesta etíope, que va en contra de lo decidido en la cumbre de la Unión Africana del 21 de julio", anunció el ministerio del Agua egipcio.



La decisión se produce después de un encuentro entre los comités técnicos y jurídicos de los tres países afectados por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento (GERD), que es fuente de tensiones desde 2011.

Etiopía presentó un proyecto de acuerdo a Egipto y a Sudán en el que no se menciona el tema de la gestión de la presa, informó El Cairo, lamentando que la propuesta etíope no incluya un mecanismo jurídico para la solución de litigios.



También asistieron a la reunión observadores de Estados Unidos, la Unión Europea y expertos de la Unión Africana.



Sudán, por su parte, amenazó con retirarse de las negociaciones, por considerar inaceptable la voluntad de Etiopía de vincular las conversaciones con la renegociación de un acuerdo sobre el reparto de las aguas del Nilo Azul.



"Se trata de un hecho importante y de un cambio en la posición etíope", estimó el ministro sudanés de Agua y Riego, Yaser Abas.



"Sudán no aceptará que la vida de 20 millones de ciudadanos que viven en la ribera del Nilo Azul se vincule a un acuerdo sobre el reparto del agua de este río", afirmó en un comunicado.

La presa, construida por Etiopía en el Nilo Azul (que se une al Nilo Blanco en Sudán para formar el Nilo) es motivo de tensiones.



Etiopía la considera esencial para su desarrollo económico, mientras que Egipto, cuyo riego y agua potable dependen en un 90% del Nilo, la ve como una amenaza vital, y Sudán otro tanto.

