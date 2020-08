Marchas multitudinarias toman fuerza en protesta contra Netanyahu

JERUSALÉN, ISRAEL.- Una multitud de manifestantes se congregó este sábado frente a la residencia oficial del primer ministro Benjamin Netanyahu e inundaron las calles del centro de Jerusalén, donde las protestas semanales contra el gobernante israelí parecen adquirir fuerza.



La movilización en el centro de Jerusalén, junto con otras más pequeñas en Tel Aviv, cerca de la casa de playa de Netanyahu, en el centro de Israel, y en docenas de transitadas intersecciones a nivel nacional, fue una de las mayores concurrencias en semanas de protestas.

Durante el verano, miles de israelíes han salido a las calles para exigir la renuncia de Netanyahu, manifestarse en contra de su manejo de la crisis de coronavirus en el país y señalar que no debe permanecer en el cargo durante el juicio en su contra por corrupción.



Aunque Netanyahu ha intentado minimizar las protestas, las movilizaciones que se efectúan dos veces a la semana no muestran señales de aminorar.



La prensa israelí calculó que al menos 10,000 personas protestaron cerca de la residencia oficial en el centro de Jerusalén. El sábado en la noche, miles marcharon por las calles de manera ruidosa pero ordenada. Los manifestantes agitaron en lo alto banderas israelíes y sonaron bocinas estridentes mientras marchaban. Muchos sostenían carteles que decían "Ministro del delito" y "Bibi vete a casa" o acusaron a Netanyahu de no tener contacto con el público.



Las manifestaciones contra Netanyahu son las más multitudinarias registradas en Israel desde las de 2011 contra los altos costos de la vida.

Netanyahu ha descrito a las manifestantes como "izquierdistas" y "anarquistas". El sábado en la noche, el Partido Likud de Netanyahu acusó a las dos televisoras privadas israelíes de hacer "publicidad gratuita e ilimitada" a los manifestantes y de exagerar la importancia de las movilizaciones.



Aunque las protestas han sido principalmente pacíficas, han surgido señales de violencia en fechas recientes.



Algunos inconformes han chocado con la policía, a la que acusan de hacer uso excesivo de la fuerza mientras reducidos números de simpatizantes de Netanyahu afiliados a un grupo de extrema derecha ha agredido a los manifestantes. Netanyahu afirma que los manifestantes están incitando la violencia contra él.