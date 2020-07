Huracán Isaías azota Bahamas y va rumbo a Florida, con cifras récord de coronavirus

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. - El huracán Isaías azota este viernes el sur de las islas Bahamas y avanza rumbo a Florida el fin de semana, en momentos en que el estado del sureste de Estados Unidos registra números récord de muertos por coronavirus por cuarto día consecutivo.



Florida, el segundo estado más afectado por la pandemia después de California, alcanzó este viernes un nuevo récord al registrar 257 muertos por coronavirus, para un total de 6,843 fallecidos y 470,386 contagiados.

A esto se suma la pronosticada llegada de Isaías, que sopla con vientos máximos sostenidos de 120 Km/hora al sureste de las Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).



Actualmente, el fenómeno es una tormenta grande de categoría 1 con vientos que se extienden hasta 335 Km desde su centro. Se desplaza hacia el noroeste a unos 26 km/hora.



"Es posible un fortalecimiento hoy (viernes) y se espera que Isaías se mantenga con fuerza de huracán los próximos días", señaló el NHC, con sede en Miami.



Bahamas puede padecer marejadas ciclónicas de hasta 1,5 metros y hasta 20 cm de lluvias.



El primer ministro de este archipiélago en el Caribe, Hubert Minnis, anunció la noche del jueves una relajación de las estrictas medidas de confinamiento por la pandemia para permitir a los residentes prepararse para el huracán.



Sin embargo, advirtió: "No usen este período de preparación de huracanes para socializar y visitar amigos o familiares".



"Estamos en medio de una pandemia y si no actuamos de manera responsable, las consecuencias podrían ser graves", dijo en conferencia de prensa.



Isaías pasará por el centro del archipiélago de las Bahamas la noche del viernes y estará sobre o cerca del este de la península de Florida el sábado por la tarde o el domingo.



Es el primer huracán que pasa por Bahamas desde que Dorian, con categoría 5, destruyera el año pasado dos de sus islas al estacionarse despiadadamente por tres días sobre el archipiélago.

Isaías dejó el jueves severas inundaciones y deslaves a su paso por Puerto Rico, además de árboles y postes caídos, viviendas anegadas y miles de personas sin electricidad.



"¡Si están viendo esto, por favor, necesitamos ayuda!", imploraba un hombre de Mayagüez, en el oeste de la isla, en un video donde mostraba a su familia en el techo de su automóvil, mientras la riada ascendía y tomaba la casa.

Un huracán en medio de la pandemia

Mientras tanto el estado de Florida, ya devastado por la pandemia y con los hospitales desbordados, se prepara para el golpe del huracán Isaías probablemente como categoría 2 --es decir, con vientos de más de 154 Km/hora.



Sectores de la costa oriental de Florida están bajo alerta de huracán, en particular en torno al área de Palm Beach, 115 Km al norte de la turística Miami. Se espera que el resto de la costa sureste reciba vientos de tormenta tropical el fin de semana.



El gobernador del estado, Ron DeSantis, informó en conferencia de prensa el viernes que había firmado una declaración de emergencia para los condados de la costa este del estado.



Pero la tormenta viró ligeramente hacia el oeste, adentrándose en el mar, por lo que por ahora no se espera un golpe directo en la península floridana.



DeSantis sostuvo que no es necesario por el momento habilitar los refugios, pero recomendó a la población "permanecer vigilante" y abastecerse de agua, alimentos y medicinas para una semana.



A su vez, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, señaló a su vez que el condado cuenta con 20 refugios que no han sido activados.



Giménez dijo que, en caso de ser necesarios los refugios -instalados normalmente en los gimnasios de las escuelas-, las personas que den positivo al coronavirus serán aisladas en los salones de clase, una zona que en situaciones normales no se habilita.



"Sí, tenemos que tomar precauciones adicionales debido al covid-19", dijo, añadiendo que se distribuirán máscaras y sanitizadores.



Los centros de pruebas de covid-19 en Florida fueron cerrados el jueves hasta nuevo aviso, puesto que son estructuras de campaña que no pueden resistir vientos de tormenta tropical.

