Largas filas en Chile para sacar ahorros de pensiones

SANTIAGO, CHILE.- Miles de chilenos con mascarillas formaban largas filas el jueves para iniciar el proceso de retiro del 10% de sus fondos de pensiones, aunque no todos respetaron la distancia física recomendada en un país donde sigue la transmisión comunitaria del coronavirus.



Millones de personas usarán parte de sus ahorros para la vejez para disminuir los estragos económicos causados por los efectos negativos de la pandemia en Chile, que casi triplicó el número de desempleados, alcanzado los dos millones.

En Chile, como en el resto del mundo, las cuarentenas para frenar la expansión del covid-19 desataron una crisis social y aunque el gobierno del presidente Sebastián Piñera entregó subsidios a millones de personas vulnerables, la empobrecida clase media a la que pertenecen 2/3 de los chilenos sigue esperando y deberá ayudarse a sí misma con sus ahorros para la vejez.



Se estima que unos 10 millones de personas usarán unos 20,000 millones de dólares de los 200,000 acumulados en las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para pagar deudas acumuladas en cinco meses de pandemia.



Los cotizantes podrán sacar un máximo de 5,600 dólares y un mínimo de 1,300, y si tienen un monto inferior, pueden retirar todo lo que tengan.



Muchos de los que se congregaron ante las AFP eran migrantes que desconocían el monto de sus ahorros y cómo sacar el 10%, adultos que no se manejan en internet y muchos que se quejaron de caídas intermitentes de las páginas de algunas Administradoras. Los primeros pagos se harán 10 días hábiles después de solicitados.

“Necesito ese dinero... tengo que pagar arriendo, tengo que comprar los víveres para la casa y estoy sin trabajo hace cinco meses”, declaró a The Associated Press el ciudadano peruano Crisolobo Torres.



Fernando Larraín, vocero de las AFP, dijo que en las primeras horas del día se recibieron 1,8 millones de solicitudes para sacar dineros. El plazo para retirar ahorros es de un año.



Otros favorecidos por los dineros ahorrados por cotizantes son las niñas y niños cuyo padre o madre no les han pagado sus pensiones alimenticias. Los tribunales de familia recibieron los últimos días más de 100.000 peticiones para retener los fondos de los deudores, a los que se les descontará la deuda.



La ley que permitió usar los ahorros de pensiones fue impulsada por la oposición de centroizquierda y rechazada por la coalición oficialista.



Chile vivió lo peor de la pandemia a mediados de junio, con 6.900 nuevos contagios en una jornada, y aunque la disminución es constante, a diario se suman unos 2,000 casos en un país que acumula 353,000 infectados (326,000 recuperados) y más de 13,000 muertos.

