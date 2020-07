EEUU: Nuevas solicitudes de ayuda por desempleo suben a 1.43 millones

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La ola de despidos provocada por la pandemia siguió avanzando en Estados Unidos, donde por segunda semana consecutiva subieron las peticiones de subsidio por desempleo, informó este jueves el Departamento de Trabajo.



Los datos de la semana finalizada el 25 de julio mostraron que los desempleados sumaron 1.43 millones, un incremento de 12,000 con respecto a las cifras revisadas de la semana anterior.

Los datos muestran un mercado laboral en modo de "estancamiento", destacó en Twitter Jared Bernstein, un experto del Center on Budget and Policy Priorities.



Estados Unidos ha registrado un aumento de las solicitudes de ayuda por desempleo desde que los negocios comenzaron a cerrar a mediados de marzo por el confinamiento para intentar frenar la expansión del virus para el cual no hay cura.



Ese mes, este indicador marcó un máximo histórico y luego comenzó a mejorar, antes de comenzar a subir nuevamente a principios de julio.

