El papa pide apoyar a los ancianos en tiempos de coronavirus 

CIUDAD DEL VATICANO, ITALIA.- El papa Francisco exhortó el domingo a los fieles en la Plaza San Pedro del Vaticano que aplaudan y den exhortos de apoyo a las personas de edad avanzada que sufren de soledad durante la pandemia.



Francisco, en el día que conmemora a los abuelos de Jesús, suplicó a los fieles que piensen en cada persona anciana como si fuera su propio abuelo o abuela.

"No los dejen solos", imploró, llamando a los fieles a llamar por teléfono, videochat o, donde sea posible con distanciamiento social, visitarlos en persona.



"Quisiera invitar a los jóvenes a realizar un gesto de cariño hacia loa ancianos, especialmente aquellos que están solos, en sus casas o en asilos de ancianos, aquellos que desde hace meses no ven a sus seres queridos", declaró el pontífice.



"Mándenles un abrazo, son ellos sus raíces", exclamó el papa.

Los ancianos son particularmente vulnerables al coronavirus, y los brotes en los asilos de ancianos han sido particularmente graves.

En muchos lugares no se les permite a los ancianos recibir a seres queridos sino que deben limitarse a llamadas telefónicas o videochats, o como máximo un saludo por la ventana.