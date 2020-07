Trump moviliza tropas federales en varias ciudades por ola de violencia en EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump anunció el miércoles el despliegue de tropas federales en Chicago y otras grandes ciudades de Estados Unidos para combatir la creciente violencia armada.



La decisión fue tomada luego de que 15 personas fueran heridas a balazos en Chicago en el funeral de un hombre muerto a tiros en lo que la policía describió como una pelea de pandillas.



No obstante, funcionarios aclararon que el gobierno no está enviando fuerzas paramilitares para controlar protestas; un paso muy controversial que ya dio en Portland, Oregon.

"Estoy anunciando un aumento de las fuerzas federales del orden en las comunidades afectadas por violentos crímenes", dijo Trump desde la Casa Blanca.



"Queremos una aplicación más firme de la ley, no más débil", dijo y añadió que la "ayuda (a las ciudades) está en camino".



A poco más de tres meses de las elecciones presidenciales, Trump reiteró su mantra de "Ley y orden" al recibir en la Casa Blanca a familiares de víctimas de crímenes violentos.



Durante el acto, el fiscal general, Bill Barr, dijo que serán desplegados 200 agentes en Chicago, otros 30 en Albuquerque, y que ya hay 200 en Kansas City.



Barr afirmó que van a trabajar "mano a mano" con la policía y que no hay que confundir este despliegue con los efectivos antidisturbios que están en Portland, donde el gobierno quiere aplacar remanentes de las manifestaciones contra el racismo tras la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Interior, Chad Wolf, indicó que hay que distinguir entre el uso de agentes antidisturbios en Portland y el despliegue en Chicago, donde "la misión es proteger al público de los crímenes violentos de las calles".



Los alcaldes demócratas de Portland, Seattle, Chicago, Atlanta, Kansas City y de la capital Washington enviaron una carta al Departamento de Justicia para oponerse a un "despliegue unilateral" de tropas federales en sus territorios.



La cantidad de tiroteos se ha disparado en el verano de Estados Unidos. Chicago registró 1,640, y 414 muertos este año, según datos policiales.



Esas cifras son cerca de un 50% superiores a las de hace un año. Las autoridades las atribuyen a las penurias económicas generadas por la pandemia, las crecientes rivalidades entre pandillas y el fácil acceso a las armas.



En Nueva York las balaceras también alcanzaron sus mayores niveles en una década y muchas otras áreas urbanas enfrentan desafíos similares.



En el verano boreal los tiroteos crecieron en todo el país. Más del 60 personas murieron en Chicago; incluidas 14 en el pasado fin de semana.

La ley y el orden

Trump, que convirtió en bandera de su campaña a la reelección la consigna "ley y orden", dijo el lunes que enviaría tropas federales a Nueva York y otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata. Esas tropas se encargarían de proteger edificios federales y enfrentar protestas de quienes Trump y sus allegados califican de "violentos anarquistas".



La mayoría de las manifestaciones por la muerte de Floyd fueron pacíficas y tuvieron como objetivo condenar el racismo y la brutalidad de la policía.



Hace dos semanas el departamento de Seguridad Interior empezó a enviar agentes federales a Portland para contener a manifestantes que vandalizaron edificios federales.

No obstante, en la carta enviada el lunes por 15 alcaldes a Barr y al departamento de Seguridad Interior indicaron que no admitirán que agentes federales enfrenten manifestaciones legales en sus ciudades.



"Desplegar unilateralmente esas tropas del tipo paramilitar en nuestras ciudades es totalmente inconsistente con nuestro de democracia y nuestros valores básicos", escribieron.



"Es preocupante que fuerzas federales sean desplegadas con prepósitos políticos", dijeron.



Pero tanto Barr como Wolff subrayaron que ese despliegue sería una forma de sociedad con autoridades locales para enfrentar la violencia, cosa que los alcaides de Chicago y otras ciudades consideran positiva.

