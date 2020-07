Hallan muerto a sospechoso de robo de banco en EEUU

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.- Dos agentes del FBI fueron heridos de bala el viernes en un edificio de apartamentos en un suburbio de Phoenix cuando ejecutaban una orden de allanamiento en busca de un sospechoso de robo de banco, que fue hallado muerto, dijo el FBI.



Uno de los agentes fue tratado en el sitio en el suburbio de Mesa por heridas menores y el otro fue llevado a un hospital para tratamiento, dijo el FBI en una declaración breve.



La declaración dijo que el sujeto de la orden de allanamiento, “un presunto ladrón serial de bancos, fue hallado muerto”, pero no dio información sobre las causas o circunstancias de la muerte.



No se revelaron identidades y la declaración dijo que no había más información disponible.