Disney reabre sus parques de diversión en Florida

Empleados de Disney no podrán tomarles fotos a los visitantes que lo soliciten porque no deben tocar los objetos de otra persona. Foto: AP.

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- A pesar de un repunte del coronavirus en Florida, Walt Disney World reanudó actividades en otras dos instalaciones que estaban cerradas desde marzo debido a la enfermedad. Con ello, quedan abiertos ahora todos los parques de Disney en Orlando.



Epcot y Hollywood Studios quedan ahora abiertos al público. La reapertura ocurre días después de que la empresa reabriera dos parques de diversión: Magic Kingdom y el Animal Kingdom. El mes pasado reabrieron Universal Orlando y SeaWorld Orlando.



Sin embargo, imperan restricciones para los visitantes: Queda limitada la cantidad de personas permitidas adentro, a fin de poder respetar las normas de distanciamiento social. Y tanto el personal de los parques como los visitantes tendrán que usar mascarillas y tomarse la temperatura antes de entrar.

Empleados de Disney no podrán tomarles fotos a los visitantes que lo soliciten porque no deben tocar los objetos de otra persona. Y Disney World colocó una advertencia en su sitio web: "Existe un riesgo inherente de exposición al covid-19 en todo lugar público donde haya gente".



Por otra parte, no habrá espectáculos en vivo, a raíz de una disputa entre Disney y sus actores en torno a la reanudación de operaciones.



El sindicato de actores y cantantes de la empresa presentó una denuncia contra Disney, afirmando que sus miembros han sido amenazados con represalias por haber exigido pruebas diagnósticas de coronavirus. Los artistas fueron convocados inicialmente a regresar a sus puestos, pero la orden fue revocada una vez que el sindicato hizo pública la denuncia.

A pesar de que los parques de diversión han reabierto, no todos los 77.000 empleados podrán regresar a sus puestos ya que la asistencia a las instalaciones es limitada. Sólo 20.000 empleados han recibido invitación a regresar a trabajar, informó una coalición sindical.