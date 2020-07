México, Canadá y EEUU prolongarían cierre de fronteras 

TORONTO, CANADÁ.- Los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá se disponen a prolongar sus acuerdos para mantener cerradas sus fronteras compartidas a los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto, informaron el martes las autoridades.



Los acuerdos prolongarían los cierres por 30 días más. Una persona con conocimiento del asunto dijo que aún no se confirma el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, pero que es muy posible.

El funcionario habló bajo la condición de mantener el anonimato por no estar autorizada a anticiparse a un anuncio oficial en los próximos días. Las restricciones, anunciadas el 18 de marzo, fueron extendidas en abril, mayo y junio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó vía Twitter el martes que "tras revisar el desarrollo de la propagación de covid-19, México planteó a Estados Unidos la extensión, por 30 días más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común".



El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo esta semana que se anunciaría la decisión "en los próximos días".



"Seguiremos trabajando por la seguridad de los canadienses y para mantener en marcha nuestras economías, y tendremos algo más que decir esta semana", dijo Trudeau.



El secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard había dicho el viernes que "no sería prudente en este momento" reabrir la frontera entre Estados Unidos y México dado que los casos de coronavirus en "los estados del sur de Estados Unidos: California, Nuevo México, Arizona y Texas, están aumentando".



La mayoría de los canadienses temen una reapertura. Estados Unidos tiene más casos confirmados y muertes de covid-19 que cualquier otro país del mundo, en tanto que Canadá ha aplanado la curva de la epidemia.

"Hemos hecho un buen trabajo aplanando la curva. Tenemos un promedio de cerca de 300 casos diarios. En Estados Unidos tienen alrededor de 60.000 casos al día", dijo el doctor Howard Njoo, subsecretario de Salud Pública de Canadá.



"Los canadienses han hecho enormes sacrificios y estamos viendo los frutos de nuestra labor. No queremos desperdiciar ese esfuerzo y reintroducir el virus a Canadá", añadió.



Njoo dejó entrever que la frontera podría reabrirse si Canadá y Estados Unidos pasaran por una situación similar en cuanto al número de casos y tuvieran la misma capacidad para el rastreo de contactos. "Ellos no tienen un buen manejo o control", puntualizó. "Tomará algo de tiempo... Es más una cuestión de varias semanas y meses, o de cerca de un mes, y no tanto de días".



Trabajadores esenciales como profesionales de la salud, tripulaciones aéreas y conductores de camiones aún están autorizados a cruzar. Los camiones son cruciales para transportar alimentos y medicamentos en las dos direcciones. Buena parte del suministro de alimentos de Canadá viene de Estados Unidos o cruza el país vecino.



Los estadounidenses y canadienses que deban regresar a sus respectivos países pueden hacerlo. Los familiares inmediatos de canadienses también pueden entrar a Canadá, pero deben permanecer en cuarentena durante 14 días.