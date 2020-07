Partidos prodemocracia de Hong Kong celebran primarias pese a ley de seguridad

HONG KONG, CHINA.-Los partidos prodemocracia de Hong Kong celebraban este sábado elecciones primarias para escoger a los candidatos de los comicios legislativos de septiembre, a pesar de las advertencias gubernamentales de que pueden ir en contra de la nueva ley de seguridad impuesta por China.



Miles de personas hacían largas filas para votar en los colegios electorales extraoficiales de la ciudad, horas después de que la policía allanara un instituto de sondeo que ayudaba a la oposición en la organización de las primarias.



"Cuanto más reprimida está la gente de Hong Kong, más firmes se mantienen", dijo Benny Tai, uno de los organizadores de las primarias.

Según los organizadores, a las 18H00 GMT más de 137,000 personas habían votado. La votación continúa el domingo.



"Bajo la nueva ley de seguridad nacional, nadie sabe cuántos candidatos prodemocracia estarán autorizados a presentarse en las próximas elecciones del LegCo (Consejo Legislativo, el Parlamento del Hong Kong)", afirmó a la AFP una votante de 34 años, apodada Poon, cerca de un centro de votación en el barrio Tseung Kwan O. "El gobierno puede descalificarlos bajo la nueva ley".



"Valoro cada oportunidad que tengo para votar al candidato que quiero y espero que la gente de Hong Kong muestre al gobierno que no nos arrodillaremos", agregó.



El jueves, el secretario de Asuntos Constitucionales y de la Parte Continental del gobierno, Erick Tsang, advirtió que los que "organizan, planifican y participan" en estas primarias podían cometer infracciones bajo la nueva ley de seguridad, según una entrevista otorgada a varios diarios pro-Pekín.

- "Efecto disuasivo" -

La semana pasada, China impuso una nueva ley de seguridad en Hong Kong para reprimir actos de subversión, secesión, terrorismo y colusión con países extranjeros. Es la respuesta del régimen comunista a la movilización masiva del año pasado contra la influencia del poder central en este territorio semiautónomo.



La ley es el cambio más radical en las libertades y autonomía de Hong Kong desde que el Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997.



Un exdiputado prodemocracia, Au Nok-hin, que ayudó en la organización de la votación, consideró que las afirmaciones de Tsang "no tenían fundamento".



El viernes por la noche, la policía allanó las oficinas del Public Opinion Research Institute (PORI), un destacado centro de sondeos que colaboraba con la oposición en la organización de las primarias.



La policía afirmó que actuó a partir de unas informaciones que indicaban que los ordenadores del PORI habían sido interceptados y se habían filtrado informaciones personales.

Robert Chung, el presidente del instituto, explicó a la prensa que los agentes habían recopiado ficheros de sus computadoras.



Chung aseguró que obtuvo un "compromiso verbal" de la policía para no utilizar las informaciones que no estuvieran relacionadas con la presunta filtración de datos.



El responsable también insistió en que el sistema de voto es totalmente seguro.



"Las elecciones primarias son una manera pacífica, racional y no violenta de expresar la opinión pública", declaró.



Según el exdiputado Au Nok-hin, este incidente "está muy probablemente vinculado con las primarias y busca crear un efecto disuasivo".