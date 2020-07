Estudio: 4 de cada 10 argentinos vulneró cuarentena por sexo

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Cuatro de cada diez argentinos vulneró la cuarentena impuesta por el coronavirus para tener sexo y la mayoría de las transgresoras fueron mujeres reveló una encuesta anónima sobre sexualidad y cuarentena difundida el martes por la fundación AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation) dedicada a la prevención y tratamiento del VIH.

Argentina lleva más de 100 días de cuarentena, una de las más extensas del mundo incluso por encima de las que aplicaron Italia, España y la provincia china de Wuhan. En el país sudamericano fue impuesta el 20 de marzo en todo su territorio y si bien algunas provincias flexibilizaron el aislamiento, en Buenos Aires y sus alrededores continúa en fase 1, la más estricta con prohibición de circulación para todo aquel que no sea trabajador esencial.

De los 647 consultados, el 43% rompió la cuarentena para tener sexo, indicó el estudio. De este grupo, el 51% fueron mujeres de entre 20 y 39 años. Los transgresores corresponden al universo de personas que no conviven con pareja.



Según AHF Argentina, el dato relevante es que más de la mitad de quienes rompieron la cuarentena para tener sexo (el 56%) no usó siempre preservativos.

“Su uso es la manera más efectiva para prevenir el VIH, las ITS y los embarazos no planificados y estos datos nos hacen temer un aumento de las infecciones poscuarentena”, advirtió Natalia Haag, directora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina.



En tanto, 34% manifestó no haber tenido relaciones sexuales durante el aislamiento.



El sondeo fue realizado entre fines de mayo y mediados de junio, con un margen de error de 5%.

